Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen. Skoki narciarskie dziś. Transmisja na żywo

71. Turniej Czterech Skoczni zbliża się do końca. Już w piątek 6 stycznia w czwartym konkursie w Bischofshofen rozstrzygnie się to, kto zdobędzie Złotego Orła. Najbliżej dokonania tego jest Halvor Egner Granerud, który zwyciężył w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen i po trzech konkursach zgromadził 877,8 pkt i wyprzedza Dawida Kubackiego o 23,3 pkt (854,5 pkt).

Kubacki z kolei wygrał konkurs w Innsbrucku. Po tym konkursie doszło do przetasowań w czołówce klasyfikacji generalnej. O kilka pozycji do góry powędrował Kamil Stoch, który obecnie plasuje się na piątym miejscu z dorobkiem 798 punktów. Oznacza to, że w pierwszej piątce mamy aż trzech Biało-Czerwonych. Tuż nad mistrzem z Zębu plasuje się Piotr Żyła, który z dorobkiem 807,5 punktu spadł z trzeciej pozycji kosztem Anzego Laniska (823,5).

Turniej Czterech Skoczni. Wyniki kwalifikacji do konkursu w Bischofshofen

Czwartkowe Kwalifikacje wygrał Halvor Egner Granerud, który wyprzedził Dawida Kubackiego i Anze Laniska, co oznacza, że to, kto wygra Turniej Czterech Skoczni rozstrzygnie się w końcówce. Klasyfikacja końcowa kwalifikacji:

1. Halvor Egner Granerud

2. Dawid Kubacki

3. Anze Lanisek

4. Kamil Stoch

...

11. Piotr Żyła

21. Paweł Wąsek

43. Stefan Hula

49. Jan Habdas

Turniej Czterech Skoczni – konkurs w Bischofshoffen. Transmisja online i w TV

Konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen odbędzie się w piątek 6 stycznia. Czwarty konkurs TCS rozpocznie się dzisiaj o godzinie 16.30. Transmisję na żywo z tych zawodów będzie można oglądać w TV na antenie Eurosportu i TVN oraz online w internecie w serwisach streamingowych zawierających te kanały, np. Player.pl.

Czytaj też:

Granerud uderzył w Kubackiego. Norweg wywęszył spisek w Turnieju Czterech SkoczniCzytaj też:

Stoch ocenił szanse Kubackiego na wygranie Turnieju Czterech Skoczni. Tak to podsumował