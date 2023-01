Turniej Czterech Skoczni. Klasyfikacja generalna po czterech konkursach. Wszystko jest już jasne

Do końca ważyło się to, kto zwycięży 71. Turniej Czterech Skoczni. Przed ostatnim konkursem w Bischofshofen Dawid Kubacki miał 23,3 pkt straty do Halvora Egnera Graneruda. Rywalizacja między tymi dwoma skoczkami była bardzo emocjonująca.

Turniej Czterech Skoczni. Przebieg wszystkich konkursów

W pierwszym konkursie w Oberstdorfie triumfował Norweg, a na podium zameldowało się dwóch Polaków – Piotr Żyła na drugim i Dawid Kubacki na trzecim miejscu z 294,9 pkt. W serii finałowej Granerud oddał spektakularny skok na odległość 139 metrów z obniżonej belki startowej względem Żyły i Kubackiego. Wynik ten dał dużą przewagę 13,4 „oczka” nad drugim Piotrem Żyłą już na samym starcie rywalizacji.

W drugim konkursie w Garmisch-Partenkirchen Dawid Kubacki znów zajął trzecie miejsce. Polak łącznie uzbierał 294,4 pkt, a lepsi od niego byli Anze Lanisek, który ostatecznie skończył drugi i Halvor Egner Granerud, który Łącznie uzbierał aż 303,7 punktu.

Turniej Czterech Skoczni. Kubacki był blisko, ale zabrakło

W Innsbrucku Dawid Kubacki w końcu był górą. Polak pokonał i Laniska i Graneruda, który po pierwszej serii był szósty, ale skokiem w drugiej odsłonie nadrobił stratę i ostatecznie skończył na drugim stopniu podium.

Konkurs w Bischofshofen wyłonił triumfatora 71. Turnieju Czterech Skoczni. Dawid Kubacki niestety nie dał rady odrobić straty, którą miał do Graneruda. Norweg przed ostatnim skokiem na prośbę trenera obniżono mu belkę. Zawodnik postawił kropkę nad i pokazał klasę skacząc na odległość 143.5 m. Po raz pierwszy od 16 lat Norweg stanął na najwyższym stopniu podium w Turnieju Czterech Skoczni.

Turniej Czterech Skoczni – klasyfikacja generalna po czterech konkursach

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni Pozycja Nazwisko skoczka Kraj pochodzenia Liczba punktów 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 1191,2 2. Dawid Kubacki Polska 1158,2 3. Anze Lanisek Słowenia 1129 4. Piotr Żyła Polska 1090 5. Kamil Stoch Polska 1087,9 6. Stefan Kraft Austria 1077,5 7. Michael Hayboeck Austria 1068,6 8. Daniel Tschofenig Austria 1061,1 9. Jan Hoerl Austria 1056,2 10. Manuel Fettner Austria 1050,9 22. Paweł Wąsek Polska 820,7 42. Stefan Hula Polska 380,4 46. Jan Habdas Polska 294,7

Czytaj też:

Kolejny Norweg grzmi ws. kombinezonu Piotra Żyły. Padły mocne słowaCzytaj też:

Granerud uderzył w Kubackiego. Norweg wywęszył spisek w Turnieju Czterech Skoczni