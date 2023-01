Szczere wyznanie Graneruda na temat Kubackiego. Te słowa mogły zaskoczyć

Tegoroczna edycja Turnieju Czterech Skoczni była wyjątkowo trudna do wygrania. Halvor Egner Granerud zdominował rywalizację w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Mimo że Norwego wygrał Złotego Orła z dużą przewagą nad resztą stawki, postanowił też wyróżnić jednego ze swoich przeciwników. W rozmowie z TVP Sport wyraził się bardzo ciepło na temat Dawida Kubackiego.

Skoki narciarskie. Halvor Egner Granerud wygrał Turniej Czterech Skoczni

To sytuacja warto odnotowania tym bardziej, że wcześniej 26-latek nie szczędził uszczypliwości naszemu reprezentantowi. W rodzimych mediach sugerował na przykład, że Biało-Czerwonego faworyzują sędziowie. Podopieczny Thomasa Thurnbichlera pozostawał jednak głuchy na tego typu sugestie i skupiał się na ważniejszych sprawach – sporcie oraz narodzinach dziecka, które przyszło na świat w dniu ostatniego konkursu TCS.

Mimo tego Dawid Kubacki dobrze poradził sobie z presją i nie zawiódł w Bischofshofen. Dzięki skokom na 135,5 metra oraz 140 metrów uzbierał 303,7 punktu, co ostatecznie dało mu trzecie miejsce w konkursie. W efekcie obronił drugą lokatę w klasyfikacji generalnej. Miał w niej 1158,2 punktu, sporą przewagę nad trzecim Anze Laniskiem, ale też dużą stratę do Graneruda.

Dawid Kubacki to najtrudniejszy rywal Halvora Egnera Graneruda

Mimo że Norweg wygrał Turniej Czterech Skoczni z rekordowym wynikiem 1191,2, nie ukrywał, iż była to dla niego bardzo trudna impreza właśnie przez wzgląd na rywalizację z Polakiem. – Uważam go za świetną osobę. Do niego i Laniska mam wielki szacunek. Dziś jest wielki dzień dla mnie, ale jeszcze ważniejszy dla rodziny Kubackich. Chciałbym bardzo pogratulować im narodzin dziecka – stwierdził w rozmowie z TVP.

Granerud pokusił się też o jeszcze jedno, bardzo ważne wyznanie względem naszego rodaka. – To najtrudniejszy przeciwnik, z jakim się mierzyłem – przyznał bez ogródek. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi skoczek z Szaflar i to jego musi gonić Norweg.

