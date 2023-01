Oto klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich. Które miejsca zajmują Polacy?

Jesteśmy mniej więcej w 1/3 zimowego sezonu 2022/23 w skokach narciarskich. Mimo że Dawid Kubacki spisuje się kapitalnie w aktualnie trwającej edycji Pucharu Świata, cały czas musi uważać na czających się za jego plecami rywali. Klasyfikacja generalna jasno wskazuje, kto tej zimy i wiosny będzie faworytem w walce o Kryształową Kulę, aczkolwiek zdobycie jej nie będzie łatwe.

Dawid Kubacki na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Pozostali Polacy gonią rywali

Przekonaliśmy się o tym między innymi podczas Turnieju Czterech Skoczni. 32-letni reprezentant Polski zakończył tę bardzo ważną imprezę na drugiej lokacie, co jest o tyle ważne, że punkty zbierane w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen liczyły się także do ogólnego rankingu w Pucharze Świata. W związku z tym dobre występy pozwoliły Kubackiemu utrzymać pozycję lidera. Tuż za nim czają się jednak Anze Lanisek oraz przede wszystkim Halvor Egner Granerud, który wygrał TCS.

Sporą stratę do podium, choć nadal możliwą do odrobienia, ma natomiast Piotr Żyła. Do trzeciego Norwega brakuje mu 247 „oczek”. Trudno będzie dogonić jego czy Anze Laniska, aczkolwiek jeśli Wiewiór wejdzie na najwyższy poziom, może jeszcze zaskoczyć. W TCS dobrze poszło też Kamilowi Stochowi – był w nim piąty. To dobry prognostyk na pozostałą część sezonu. Aktualnie w Pucharze Świata 36-latek plasuje się na dziewiątej pozycji.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich 2022/23

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA 2022/23 Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Występy Punkty 1. Dawid Kubacki Polska 12 930 2. Anze Lanisek Słowenia 12 822 3. Halvor Egner Granerud Norwegia 12 796 4. Stefan Kraft Austria 12 593 5. Piotr Żyła Polska 12 549 6. Manuel Fettner Austria 12 407 7. Michael Hayboeck Austria 12 303 8. Karl Geiger Niemcy 11 276 9. Kamil Stoch Polska 11 265 10. Jan Hoerl Austria 11 255 25. Paweł Wąsek Polska 11 116 45. Tomasz Pilch Polska

5 8 49. Stefan Hula Polska

6 4 55. Aleksander Zniszczoł Polska

8 2

