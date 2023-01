On jest faworytem konkursów Pucharu Świata w Zakopanem. Legenda bardzo w niego wierzy

Po nieco dłuższej niż zwykle przerwie skoczkowie narciarscy wrócą do rywalizacji w Pucharze Świata i przystąpią do konkursów w Zakopanem. W kontekście zawodów, które odbędą się w naszym kraju, wątpliwości nie ma Wojciech Fortuna. Legendarny sportowiec wskazał zawodnika, który jego zdaniem ma największe szanse na sukces na skoczni znajdującej się u podnóża Tatr.

Puchar Świata w Zakopanem. Wojciech Fortuna wierzy w Dawida Kubackiego

Wielu ekspertów wskazuje, że po znakomitych występach w Turnieju Czterech Skoczni trudno będzie powstrzymać Halvora Egnera Graneruda przed kolejnymi triumfami. Z takim postawieniem sprawy nie zgadza się jednak Fortuna. – Granerud trafił świetnie z formą na Turniej Czterech Skoczni. Po takim sukcesie i tak intensywnych zmaganiach może u niego przyjść jednak lekkie rozprężenie. Dodatkowo dotychczas nie czuł się dobrze na Wielkiej Krokwi – powiedział w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

Forma Norwega była jednak imponująca w trakcie ostatnich tygodni. Warto pamiętać, że łączna nota 1192,2 uzbierana przez niego w TCS była najwyższą w historii tej imprezy. Drugi w klasyfikacji generalnej Dawid Kubacki miał 33 „oczka” mniej, a to gigantyczna różnica. Co ciekawe wynik Polaka był tylko o kilka punktów gorszy od poprzedniego rekordu.

Dawid Kubacki podgoni Halvora Egnera Graneruda

Dlatego właśnie Fortuna uważa, że Kubackiego nie należy skreślać. To on wciąż prowadzi w rankingu Pucharu Świata. – Moim zdaniem cały czas to Dawid ma większe szanse na sięgnięcie po Kryształową Kulę – stwierdziła legenda polskich skoków narciarskich. – Dawid zapewne spróbuje wykorzystać rozprężenie Graneruda po TCS. Moim zdaniem Polak będzie jednym z głównych faworytów w Zakopanem i u siebie może nadrobić sporo punktów do Norwega – podsumował.

