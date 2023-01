Stoch dokładnie przyjrzał się skokom Graneruda. Wyciągnął stosowne wnioski

Forma Kamila Stocha na początku bieżącego sezonu skoków narciarskich pozostawiała wiele do życzenia. 35-letni "Orzeł" z Zębu przez długi czas nie mógł odnaleźć odpowiedniego rytmu i zajmował niskie miejsca w klasyfikacjach zawodów Pucharu Świata. Z czasem dyspozycja dwukrotnego zdobywcy kryształowej kuli zaczęła się poprawiać, co wyraźnie było widać w trakcie zakończonego niedawno Turnieju Czterech Skoczni. Polak dokładnie obserwował poczynania innych skoczków.

Kamil Stoch docenił klasę Halvora Egnera Graneruda

Halvor Egner Granerud był bezkonkurencyjny w 71. Turnieju Czterech Skoczni. Wygrywając trzy konkursy: w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen oraz Bischofshofen Norweg zapewnił sobie Złotego Orła, ale przede wszystkim uznanie w oczach świata skoków narciarskich. Bardzo dobre zdanie na jego temat ma trzykrotny triumfator niemiecko-austriackiego turnieju, Kamil Stoch.

– Obserwowałem go i zastanawiałem się, jak rozegra to wszystko w głowie, natomiast widzę, że porządnie odrobił lekcję. Przygotował się do tego fizycznie i mentalnie. Jest w świetnej dyspozycji. Skok po skoku prezentuje się bardzo dobrze. Dążę do takiego poziomu – powiedział 35-latek w rozmowie z portalem skijumping.pl.

Kamil Stoch zdradził tajniki powrotu do formy

Obecnie Kamil Stoch zajmuje 9. pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i powoli kroczy szczebel po szczeblu ku górze tabeli. Mistrz z Zębu zdradził, że punktem zwrotnym do stabilizacji jego formy były święta Bożego Narodzenia i czas spędzony z rodziną.

– W tym okresie nastąpiła refleksja, po rozmowach i czasie spędzonym z rodziną. Wtedy przewartościowałem swoje cele. Nastawiłem się na pracę ze świadomością tego, że wszystko jest w porządku. Znajduję się w grupie świetnych ludzi, która wie, gdzie podąża i co chce osiągnąć. Posiadam wszelkie niezbędne zasoby do tego, aby się rozwijać – kontynuował.

Występ Kamila Stocha w Zakopanem zagrożony

W najbliższy weekend, od 13. do 15 stycznia odbywać się będą skoki narciarskie w Zakopanem. Niestety nie wiadomo, czy ujrzymy w nich Kamila Stocha, gdyż skoczek zmaga się z problemami zdrowotnymi.

– Kamil zmaga się z mocną infekcją grypową, jakich wiele w tym czasie. Rozchorował się na dobre zaraz po powrocie z Austrii. Zawodnik jest mocno osłabiony – powiedział lekarz reprezentacji Polski, Aleksander Winiarski w rozmowie z portalem "Interia Sport".

