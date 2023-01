Kontrowersje wokół kombinezonu Żyły. Thurnbichler odpowiedział na zarzuty

Skoczkowie narciarscy wracają po pracy po tygodniowej przerwie po Turnieju Czterech Skoczni. Już dziś, tj. w piątek 13 stycznia odbędą się kwalifikacje do konkursu w Zakopanem. Faworytem jest Dawid Kubacki, ale nie może on zignorować zwycięzcy TCS – Halvora Egnera Graneruda.

Dziennikarze WP Sportowych Faktów porozmawiali o zakończonym cyklu z trenerem Thomasem Thurnbichlerem, który stwierdził, że Dawid Kubacki wykonał świetną pracę podczas TCS. – Oczywiście jesteśmy zadowoleni, ale jest nutka niedosytu, że nie udało się wygrać – powiedział dodając, że najważniejsze jest, iż jego podopieczny skacze bardzo dobrze i jest liderem Pucharu Świata.

Thurnbichler o kombinezonach: To najlepiej świadczy, że wszystko jest w porządku

Poruszając temat krytyki kombinezonu Piotra Żyły ze strony Norwegów trener polskich skoczków przyznał, że nie jest tym zaskoczony, ale go to nie dotyka. – Moi podopieczni są bardzo często kontrolowani w trakcie zawodów, przechodzą kontrole i nie mają dyskwalifikacji. To najlepiej świadczy o tym, że wszystko jest w porządku – dodał.

Thurnbichler zapewnił, że sprawy sprzętowe ma „idealnie” zabezpieczone i skupia się tylko na skokach. – W naszej dyscyplinie już tak jest, że oglądając te kombinezony na zdjęciach, wyglądają one po prostu inaczej niż podczas kontroli. Najważniejsze jest jednak właśnie to, co dzieje się na kontroli – dodał.

Thomas Thurnbichler: To zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu

Już w piątek 13 stycznia odbędą się kwalifikacje do konkursu w Zakopanem. Thomas Thurnbichler przyznał, że bardzo cieszy się na samą myśl o Pucharze Świata w Polsce. – Fani tworzą tam niesamowitą atmosferę. Dla mnie, trenera polskich skoczków, to wielki zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu – zakończył.

Harmonogram zawodów Pucharu Świata w Zakopanem

Piątek, 13 stycznia:

15:30 – Oficjalny trening;

18:00 – Kwalifikacje.

Sobota, 14 stycznia:

15:00 – Seria próbna;

16:00 – Konkurs drużynowy.

Niedziela, 15 stycznia:

15:00 – Seria próbna;

16:00 – Konkurs indywidualny.

