Skoki w Zakopanem zagrożone? Synoptyk przekazał wieści o pogodzie

Skoki narciarskie w Zakopanem zawsze dostarczają widzom wielkich emocji, dalekich lotów oraz uciechy z formy polskich zawodników. Niestety nie zawsze rozgrywanie zawodów na Wielkiej Krokwi było możliwe ze względów pogodowych. Na szczęście w tym roku wszystko powinno odbyć się zgodnie z planem, ponieważ warunki mają być bardzo dobre.

Jaka pogoda dziś w Zakopanem?

Synoptyk kraju IMGW Grażyna Dąbrowska przekazała, że silny wiatr nie powinien zakłócić konkursu skoków Pucharu Świata w Zakopanem. Deszcz ze śniegiem ma spaść dopiero w niedziele wieczorem tuż po zakończeniu zawodów. IMGW przewiduje, że wiatr w stolicy Tatr osiągnie ponad 50 km/h i nie będzie groźny.

– Jednak w niedzielę rano prędkość wiatru zacznie rosnąć. Początkowo w Zakopanem porywy będą jeszcze do 75 km/h, średnio wiatr będzie od 35 do 40 km/h. Za to w Tatrach, w wysokich partiach gór wiatr będzie bardzo silny i porywisty, maksymalnie do 100 km/h – cytuje słowa synoptyk portal „Interia Sport”.

Synoptyk IMGW uspokaja przed PŚ w Zakopanem

W ciągu dnia siła wiatru w Zakopanem będzie wzrastać, a maksymalną prędkość ma osiągnąć w godzinach południowych. Synoptycy zapowiadają, że osiągnie maksymalną prędkość w porywach do 80 km/h. Wieczorem wiatr będzie zdecydowanie słabnąć, gdyż porywy osiągną do 25 km/h.

– Sądzę, że skoki nie powinny być zagrożone – dodała Grażyna Dąbrowska.

PŚ w Zakopanem. O której i gdzie skoki dziś?

Pierwsza seria konkursu drużynowego Pucharu Świata w Zakopanem planowo ma wystartować o godz. 16:00. Transmisję na żywo ze skoków narciarskich na Wielkiej Krokwi będzie można obejrzeć na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Eurosport 1, a także online na platformie player.pl.

