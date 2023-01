PŚ w Zakopanem. O której skoki dziś i gdzie oglądać? Transmisja TV i online

Wczorajszy konkurs drużynowy Pucharu Świata w Zakopanem odbył się przy znakomitych warunkach zarówno do lotów, jak i kibicowania. Polacy zajęli drugie miejsce, tracąc zaledwie punkt do Austriaków, jednak wszyscy oddali bardzo przyzwoite skoki. Zarówno trener Thurnbichler, jak i lider kadry Dawid Kubacki byli zadowoleni z wykonanej pracy na Wielkiej Krokwi. Obyśmy także dzisiaj zobaczyli uśmiechnięte miny zawodników, a przede wszystkim kibiców.

PŚ w Zakopanem. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Polscy skoczkowie podejdą do dzisiejszego konkursu indywidualnego w Zakopanem bardzo zmotywowani. We wczorajszej pierwszej serii Dawid Kubacki osiągnął 136,5 m, a w drugiej 127,5 m, co przy wiejącym w plecy wietrze było bardzo przyzwoitą odległością. Najrówniej skakał Piotr Żyła. 35-latek dwukrotnie wylądował na 134 m. Kamil Stoch w pierwszej serii osiągnął tyle samo, co „Wiewiór”, a w drugiej 128 m. Z kolei Paweł Wąsek stanął na wysokości zadania, skacząc 125 i 127,5 m.

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA 2022/23 Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Występy Punkty 1. Dawid Kubacki Polska 12 930 2. Anze Lanisek Słowenia 12 822 3. Halvor Egner Granerud Norwegia 12 796 4. Stefan Kraft Austria 12 593 5. Piotr Żyła Polska 12 549 6. Manuel Fettner Austria 12 407 7. Michael Hayboeck Austria 12 303 8. Karl Geiger Niemcy 11 276 9. Kamil Stoch Polska 11 265 10. Jan Hoerl Austria 11 255 25. Paweł Wąsek Polska 11 116 45. Tomasz Pilch Polska

5 8 49. Stefan Hula Polska

6 4 55. Aleksander Zniszczoł Polska

8 2

O której dziś skoki w Zakopanem? Transmisja TV i online

Dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w Zakopanem odbędzie się o godz. 16:00. Transmisję na żywo będziecie można oglądać na żywo na antenie TVP 1 oraz Eurosport 1, a także online na sport.tvp.pl i platformie player.pl.

