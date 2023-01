Legendarny trener wskazał faworyta mistrzostw świata w Planicy. Jest tego pewien

Po Turnieju Czterech Skoczni główną uwagę w terminarzu sezonu 2022/23 przykuwają mistrzostwa świata. Impreza, która odbędzie się w Planicy, rozpocznie się wraz z marcem, ale już teraz wszystkie sztaby reprezentacyjne pracują na to, by jak najlepiej przygotować swoich podopiecznych do zawodów. Kazimierz Długopolski uważa, iż nawet w tej chwili da się przewidzieć, kto powalczy o zwycięstwo w Słowenii.

Skoki narciarskie. Niektórzy Polacy nie są w szczycie formy

Według znanego trenera reprezentacja Polski wcale nie będzie miała łatwo podczas nadchodzącej imprezy. Według niego Biało-Czerwoni nie pokazali pełni swoich możliwości podczas startów w Zakopanem. – Ostatnio kryzys przeżywa Paweł Wąsek, drugi skok Kamila Stocha był słabszy od pierwszego. Summa summarum tylko Piotr Żyła pokazał 100 proc. swojego potencjału – powiedział w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

Ekspert twierdzi, że Niemcy i Norwegowie też będą silniejsi niż w pierwszej części sezonu. Na chwilę obecną przewiduje jednak, iż to Polacy są… Drugim największym kandydatem do zdobycia złotego medalu. Jest jednak jedna drużyna, która aktualnie wydaje się mocniejsza. To ta sama, która zwyciężyła w rywalizacji drużynowej w Zakopanem.

Austriacy faworytami mistrzostw świata w Planicy

– Faworytem do złota są przede wszystkim Austriacy. Skoczkowie z tego kraju skaczą bardzo równo i pokazują wielką klasę. W prawie każdych zawodach mają kilku zawodników w czołowej dziesiątce – podsumował Długopolski. Obecnie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata najwyższe miejsce zajmuje Stefan Kraft, który jest czwarty. Dwie pozycje niżej uplasował się Manuel Fettner, a trzy Michael Hayboeck. Ponadto dziewiąty jest Jan Hoerl, a jedenasty Daniel Tschofenig.

