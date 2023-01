Zaskakujący wpis Graneruda. Norweski skoczek zapytał o polskiego piłkarza

Halvor Egner Granerud jest jednym z najlepszych norweskich skoczków w tym sezonie. Zwycięzca 71. Turnieju Czterech Skoczni zajmuje obecnie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich i traci 134 punkty do pierwszego Dawida Kubackiego.

Granerud kibicuje Arsenalowi

Jakiś czas temu Granerud udzielił wywiadu norweskiemu serwisowi dagbladet.no, gdzie poinformował, że interesuje się piłką nożną. Na pytanie o to, jakiemu zespołowi kibicuje, ten odparł, że Arsenalowi. – Och, to jest absolutnie przepiękne, takie radosne – w ten sposób skomentował fakt, że Arsenal aktualnie prowadzi w tabeli Premier League.

Skoczek wyjaśnił również, że Kanonierom kibicuje od dawna. – Urodziłem się w 1996 roku, a piłkę śledzę od 2002-2003. To jest taki wiek, kiedy musisz wybrać swoją drużynę. W moim pokoleniu jest wielu fanów Arsenalu. W sezonie 2003/04 byli najlepsi, co mi chyba pomogło – wyznał.

Ponadto Granerud przyznał, że jego ulubionym zawodnikiem jest Martin Odegaard. – To, co on robi… Po mundialu może być najlepszym zawodnikiem w lidze angielskiej. Jest kapitanem i najlepszym piłkarzem zespołu. To ogromne osiągnięcie sportowe – stwierdził.

Granerud zapytał o polskiego piłkarza

W piątek 20 stycznia Jakub Kiwior stał się bohaterem głośnego transferu. Po dobrych występach w Spezii i reprezentacji Polski zawodnik znalazł się na celowniku gigantów futbolu. Wśród zainteresowanych wymieniano AC Milan, Juventus oraz Napoli. Jednak według najnowszych informacji środkowy obrońca zasili Arsenal, czyli ulubiony klub Graneruda.

W związku z tym Norweg za pośrednictwem swojego Twittera zapytał kibiców o reprezentanta Polski. "Czy Jakub Kiwior jest dobry? I w czym on jest dobry?" – zapytał, dodając "Mocne i słabe strony proszę". Wielu kibiców z Polski odpowiedziało skoczkowi na te pytania, za co wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata był wdzięczny.

twitterCzytaj też:

Granerud współczuje Kubackiemu. „Nie byłem najlepszy w Zakopanem”Czytaj też:

Pechowy konkurs Pucharu Świata w Sapporo. Dawid Kubacki i Kamil Stoch mogą czuć niedosyt