Klasyfikacja generalna PŚ po drugim konkursie w Sapporo. Maleje przewaga Kubackiego

Na zawody Pucharu Świata w Sapporo podopieczni Thomasa Thurnbichlera pojechali w niepełnym składzie. Do Japonii polecieli Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksender Zniszczoł. W porównaniu do zawodów w Zakopanem w kadrze brakuje Jana Habdasa. Jak poinformował asystent trenera kadry młodzieżowej reprezentacji Polski Wojciech Topór, skoczek przygotowuje się do mistrzostw świata juniorów. – Dlatego pojedzie na Puchar Kontynentalny – wyjaśniał przed kilkoma dniami.

Drugi konkurs w Sapporo. Ogromny pech polskich skoczków

W porannych kwalifikacjach do drugiego konkursu w Sapporo Polacy poradzili sobie bardzo dobrze. Wygrał je Dawid Kubacki, który popisał się dalekim 144.5. metrowym skokiem. Niestety podczas konkursu Biało-Czerwoni mieli ogromnego pecha, bo nie dopisały im dobre warunki wietrzne.

Ostatecznie drugi konkurs w Sapporo wygrał Stefan Kraft, drugi był Halvor Egner Granerud, a na ostatnim miejscu na podium zameldował się Ryoyu Kobayashi. Dawid Kubacki skończył na czwartej lokacie. Kamil Stoch był ósmy, a Piotr Żyła dziewiąty. Trzeci po pierwszej serii Aleksander Zniszczoł skończył dopiero na 25. miejscu.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich

Po drugim sobotnim konkursie w Sapporo doszło do drobnych przetasowań w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Co prawda mimo braku zwycięstwa Dawid Kubacki wciąż zajmuje pierwszą lokatę, ale ta przewaga nad Halvorem Egnerem Granerudem topnieje. W tym konkursie Norweg odrobił 30 punktów straty do Polaka.

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA 2022/23 po drugich zawodach w Sapporo Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Dawid Kubacki Polska 1140 2. Halvor Egner Granerud

Norwegia

1036 3. Anze Lanisek Słowenia 912 4. Stefan Kraft Austria 798 5. Piotr Żyła Polska 596 6. Manuel Fettner Austria 467 7. Kamil Stoch Polska 383 8. Michael Hayboeck Austria 362 9. Daniel Tschofenig

Austria 339 10. Jan Hoerl Austria 324 27. Paweł Wąsek Polska 117 45. Aleksander Zniszczoł Polska

12 49. Jan Habdas Polska

10 51. Tomasz Pilch Polska

8 53. Stefan Hula Polska 4



