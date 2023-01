Thomas Thurnbichler dokonał ważnej zmiany. Skoczek wypadł z kadry

Thomas Thurnbichler stanął przed bardzo trudnym zadaniem wyboru kadry na najbliższe zawody w Bad Mitterndorf. Polscy skoczkowie nie spisali się najlepiej w Sapporo, dlatego ich forma na mamuciej skoczni stoi pod dużym znakiem zapytania. Od jakiegoś czasu wiele mówiło się na temat potencjalnej zamiany Pawła Wąska na innego skoczka przez Austriackiego szkoleniowca. Wiadomo już, że tak się stanie.

Paweł Wąsek poza kadrą skoczków w Bad Mitterndorf

'Podczas zawodów Pucharu Świata w Bad Mitterndorf w kadrze Polaków zobaczymy: Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Aleksandra Zniszczoła i... Jakuba Wolnego. Ten ostatni zastąpił Pawła Wąska. Oznacza to, że wcześniejsze sugestie mediów okazały się prawdziwe i Thomas Thurnbichler nie zabierze 23-latka do Austrii. Polski Związek Narciarski opublikował listę skoczków, którzy pojadą na najbliższe zawody za pośrednictwem Twittera.

Thomas Thurnbichler zachowuje spokój

Przewaga Dawida Kubackiego nad Halvorem Egnerem Granerudem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest coraz mniejsza. Po ostatnich zawodach w Sapporo, gdzie 32-latek z Nowego Targu zajmował odpowiednio czwarte, szóste i osiemnaste miejsce polscy kibice zaczęli się niepokoić o jego dyspozycję, jednak Thomas Thurnbichler zachowuje spokój i nie widzi powodów do obaw.

– Nie ma powodu do nerwów. Wiemy, że jesteśmy dobrzy. Wszystko jest w naszych rękach. Musimy wrócić do domów, przyjrzeć się wszystkiemu, a następnie dalej trenować. Potrenujemy w Zakopanem, po czym udamy się do Bad Mitterndorf, gdzie będziemy walczyć dalej. Sapporo było dobrą formą przygotowań do Kulm, to były niemal loty narciarskie. Nigdy nie wiesz, co przydarzy się tym razem – powiedział 33-latek w rozmowie ze skijumping.pl.

