Decyzja Thomasa Thurnbichlera wywołała zaskoczenie. Teraz się tłumaczy

Polscy skoczkowie po raz pierwszy w tym sezonie zawalczą o punkty w Pucharze Świata na skoczni mamuciej. Gospodarzem najbliższych konkursów będzie obiekt w austriackim Bad Mitterndorf, gdzie już niejednokrotnie oglądaliśmy niezwykle emocjonujące zawody.

Tym razem najciekawiej zapowiada się starcie Dawida Kubackiego z Halvorem Egnerem Granerudem. Polak wyprzedza Norwega w klasyfikacji generalnej już zaledwie o 48 punktów, a jak wiemy, loty narciarskie nigdy nie były ich najmocniejszą stroną. Reszta biało-czerwonych również ma chrapkę o jak najwyższe pozycje.

Thomas Thurnbichler wytłumaczył niepowołanie Tomasza Pilcha

W dotychczasowych turniejach Pucharu Świata Tomasz Pilch nie spisywał się najlepiej. Udało mu się zgromadzić zaledwie 8 punktów, co klasyfikuje go na 52. pozycji w klasyfikacji generalnej. Niestety w Bad Mitterndorf również nie będzie miał okazji do poprawy swojego dorobku, ponieważ Thomas Thurnbichler nie zdecydował się powołać go do kadry na pierwsze loty w tym sezonie.

– Dlaczego szóstego miejsca nie wypełni Tomek? Jego dyspozycja nadal jest trochę niestabilna. W niektórych konkursach, skakał dobrze, ale kiedy zabraknie jednego z puzzli, to wtedy różnica poziomu między udanymi a nieudanymi próbami jest dosyć wyraźna. Jego zadaniem jest teraz praca nad ustabilizowaniem formy, a jeśli mu się to uda, wówczas na pewno dostanie szansę w Pucharze Świata – powiedział Austriak w rozmowie ze skijumping.pl.

Jakub Wolny zastąpił Pawła Wąska

Thomas Thurnbichler zdecydował się zastąpić Pawła Wąska Jakubem Wolnym. Jego zdaniem 23-latek nie wykazuje w ostatnim czasie stabilnej formy, natomiast jego następca spisuje się coraz lepiej.

– Wiemy, że Kuba jest doświadczonym lotnikiem. Jego forma ulega poprawie, choć ostatnie wyniki w Pucharze Kontynentalnym niestety tego nie potwierdzają. Na pewno jest lepiej niż przed Turniejem Czterech Skoczni, co w połączeniu z doświadczeniem na mamucich obiektach dało mu miejsce w składzie na Kulm – dodał 33-letni szkoleniowiec.

