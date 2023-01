Niebywałe, jak Piotr Żyła uratował się w kwalifikacjach Pucharu Świata. Wszystko wyznał przed kamerą

Po fatalnym ostatnim konkursie w Sapporo polscy skoczkowie wrócili do dobrego skakania. Co prawda żadnemu z nich nie udało się być na podium w kwalifikacjach do konkursu w Bad Mitterndorf, ale widać już było przebłyski. Najbardziej zaszokował Piotr Żyła, który był bliski zepsucia skoku, lecz wylądował na ósmym miejscu.

W piątek 27 stycznia odbyły się kwalifikacje do konkursu w Bad Mitterndorf. Konkurs na skoczni Kulm będzie pierwszym w tegorocznej edycji Pucharu Świata w lotach. Biało-Czerwoni spisali się nienagannie i czterech na pięciu naszych reprezentantów zobaczymy w sobotnim konkursie, który zaplanowano na godz. 14:15. Puchar Świata w skokach. Trudna sytuacja Piotra Żyły Spośród naszych skoczków najwyżej uplasował się Dawid Kubacki, który lądując na 228. metrze zakończył kwalifikacje na czwartym miejscu. Ósmy był Piotr Żyła, który uzyskał odległość 223 metrów. Kamil Stoch, skacząc 205 m uplasował się na 14. lokacie, a Aleksander Zniszczoł zakończył na 27. miejscu. W kwalifikacjach zajął niezłe, ósme miejsce. Do konkursu nie zakwalifikował się 41. Jakub Wolny. Najbardziej zaskoczył w kwalifikacjach Piotr Żyła, który był bliski zepsucia swojego skoku. Urodzony w Cieszynie sportowiec nie trafił na progu, ale i tak był w stanie dolecieć na 223 metr. Po jego skoku kamery uchwyciły śmiech i ulgę skoczka oraz jego trenera Thomasa Thurnbichlera. Piotr Żyła: Myślałem, że się tam wbiję Po kwalifikacjach dziennikarze Eurosportu porozmawiali z Piotrem Żyłą na temat tego skoku. Reprezentant Polski wyznał, że bał się, że spadnie. – Myślałem, że się tam wbiję w bulę. Poszedłem za wcześnie, patrzę i myślę „O nie! O nie” – relacjonował ze śmiechem. Za wcześnie się wybiłem. Dawno tak nie miałem i wydawało mi się, że nogi mam wyżej od głowy – kontynuował. Skoczek dopytywany, jak udało mu się wyciągnąć ten skok na taką odległość odparł, że chyba siłą woli – Widzę, że ta bula się zbliża i myślę: „Nie, jeszcze nie!” – podkreślił. Konkurs Pucharu Świata w lotach. Kiedy i gdzie oglądać? Konkurs na skoczni Kulm w Bad Mitterndorf odbędzie się w sobotę 27 stycznia. Serię próbną zaplanowano na godz. 13:00, a pierwsza seria konkursowa ma rozpocząć się o godz. 14:15. Transmisję na żywo w TV z tego konkursu będzie można oglądać na antenie Eurosportu i TVN oraz online w serwisach streamingowych zawierających te kanały, takich jak Player.pl czy Polsat Box Go. Czytaj też:

