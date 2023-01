Dzisiaj skoki narciarskie w Bad Mitterndorf. O której konkurs i gdzie znaleźć transmisję online i w TV?

Kolejny weekend ze skokami narciarskimi dobiega końca. Zwieńczeniem rywalizacji w Bad Mitterndorf będzie kolejny konkurs indywidualny w lotach, który poprzedzą kwalifikacje.

Dzisiaj skoki narciarskie. 29 stycznia odbędą się loty w Bad Mitterndorf

Do pierwszego etapu w niedzielnych zawodach stanie pięciu Polaków. Thomas Thurnbichler nie zabrał do Austrii pełnej kadry. W akcji zobaczymy więc Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Aleksandra Zniszczoła i Jakuba Wolnego. Zwłaszcza ostatni musi się mocno postarać, bo selekcjoner kadry A zaufał mu dość nieoczekiwanie, a sam zawodnik nie przebrnął przez piątkowe kwalifikacje.

W sobotnim konkursie najlepszy był Żyła (4. miejsce), stosunkowo wysoko konkurs zakończył Zniszczoł (19.), ale mógł zająć zdecydowanie lepszą pozycję, gdyby nie zepsuty skok w drugiej serii. Nieco rozczarował Stoch (17.), a przede wszystkim zrobił to Kubacki (10.). Ostatni z wymienionych nie jest już liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wyprzedził go Halvor Egner Granerud. W niedzielę to Polak będzie już musiał gonić Norwega, a nie odwrotnie.

O której skoki narciarskie w Bad Mitterndorf? Transmisja online i w TV z 29 stycznia

Niedzielna rywalizacja skoczków narciarskich rozpocznie się wcześniej niż w sobotę. Najpierw bowiem zawodnicy będą musieli przebrnąć przez kwalifikacje, a dopiero potem rozpocznie się konkurs. Transmisję z obu przeprowadzi telewizja Eurosport, a z głównych zawodów także TVN. Ponadto loty w Bad Mitterndorf będzie można śledzić w serwisach player.pl oraz polsatboxgo.pl.

