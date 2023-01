Ostatnie zawody Pucharu Świata odbiły się na Kamilu Stochu. Trener wyjawił, w jakim był stanie

Ostatni konkurs w Bad Mittendorf był jednym z najgorszych dla polskich skoczków. Dawid Kubacki był 10. i 17., a Kamil Stoch zajął dopiero 17. i 19. miejsce. Najlepiej na skoczni Kulm poradził sobie Piotr Żyła, który był o włos od podium.

Trener: Kamil Stoch był podłamany

Te ostatnie wyniki nie najlepiej przyjął Kamil Stoch, o czym poinformował Interię trener Wojciech Topór. – W Bad Mittendorf było widać, że jest troszkę podłamany, na jego twarzy malowała się niechęć – poinformował.

Szkoleniowiec przyznał, że spotkał się ze skoczkiem w Zakopanem i porozmawiali na ten temat. – Zamknęliśmy temat Kulm. Natomiast podczas poniedziałkowych zajęć Kamil prezentował się bardzo dobrze. Jest zmotywowany na sto procent. Pracował bardzo ciężko, ale też z uśmiechem – zapewnił szkoleniowiec.

Trener wierzy w Dawida Kubackiego. "Nawet większe straty są do zniwelowania"

Po sobotnim konkursie w Bad Mitterndorf Dawid Kubacki stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a po niedzielnych zawodach strata do Halvora Egnera Graneruda urosła do 112 punktów.

Według trenera polskich skoczków ta strata jest do odrobienia. – Jesteśmy ledwie po minięciu połowy sezonu. Na sto procent nawet większe straty są do zniwelowania – zapewnił, dodając, że Biało-Czerwoni zamierzają patrzeć tylko na siebie, bo nie mają wpływu na to, czy forma Norwega opadnie, czy nie.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 1316 2. Dawid Kubacki Polska 1204 3. Anze Lanisek Słowenia 990 4. Stefan Kraft Austria 951 5. Piotr Żyła Polska 718 6. Manuel Fettner Austria 534 7. Ryoyu Kobayashi Japonia 459 8. Jan Hoerl

Austria 420 9. Kamil Stoch Polska 417 10. Andreas Wellinger Niemcy 413 29. Paweł Wąsek Polska

122 37. Aleksander Zniszczoł Polska

49 50. Jan Habdas Polska

10 53. Tomasz Pilch Polska

8 57. Stefan Hula Polska

4

