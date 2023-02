Co dalej z Kamilem Stochem? Thomas Thurnbichler podjął decyzję

Przewaga Halvora Egnera Graneruda nad resztą stawki w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata powiększa się niemal z konkursu na konkurs. Norweg okazał się bezkonkurencyjny w obu rywalizacjach w Willingen i odskoczył Dawidowi Kubackiemu na 238 punktów. Polakiem, który zdecydowanie najgorzej będzie wspominać zawody w Niemczech, jest Kamil Stoch. 35-latek nie zakwalifikował się do niedzielnych zawodów.

Thomas Thurnbichler zadecydował ws. Kamila Stocha

Słaba dyspozycja Kamila Stocha musiała znaleźć swoje rozwiązanie. W najbliższy weekend skoczkowie zmierzą się na skoczni w amerykańskim Lake Placid (HS 128) i już wiadomo, że nie ujrzymy tam dwukrotnego zdobywcy Kryształowej Kuli. Zaraz po drugim konkursie w Willingen Thomas Thurnbichler udzielił wywiadu dla „Eurosportu”, podczas którego zdradził, że zapadła decyzja, iż Polak zostanie w domu.

– On zostanie w domu. Już zadecydowaliśmy, Kamil teraz pojedzie do domu. Najważniejszy jest odpoczynek, a później wróci do trenowania – powiedział Thomas Thurnbichler. Pytany o potencjalne zastępstwo 35-latka odpowiedział:

– Wciąż o tym rozmawiamy. Musimy zorganizować wszystkie loty. Chodzi też o budżet. Wszystkie te kwestie wpłyną na decyzję. Polecimy do Lake Placid i zobaczymy – dodał trener biało-czerwonych.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 1516 2. Dawid Kubacki Polska 1278 3. Anze Lanisek Słowenia 1083 4. Stefan Kraft Austria 1003 5. Piotr Żyła Polska 804 6. Manuel Fettner Austria 584 7. Ryoyu Kobayashi Japonia 579 8. Andreas Wellinger

Niemcy 463 9. Jan Hoerl Austria 445 10. Timi Zajc Słowenia 442 11. Kamil Stoch Polska 423 29. Paweł Wąsek Polska

131 36. Aleksander Zniszczoł Polska

53 50. Jan Habdas Polska

10 53. Tomasz Pilch Polska

8 57. Stefan Hula Polska

4

