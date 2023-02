Poznaliśmy plany Kamila Stocha na najbliższe dni. W ten sposób ma wrócić do formy

Mimo że w sezonie 2022/23 forma Kamila Stocha była o niebo lepsza niż rok temu, w ostatnim czasie doszło do jej załamania. W związku z tym Thomas Thurnbichler zadecydował, że 36-latek nie pojedzie wraz z zespołem do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbędą się konkursy w Lake Placid. W związku z tym będzie on odpoczywał i trenował w Polsce, by wrócić do formy przed mistrzostwami świata. Wiadomo już, jaki jest plan na te dni dla naszego skoczka.

Skoki narciarskie. Kamil Stoch zostaje w Polsce

Przypomnijmy, że Stoch w gorszej formie był już od Sapporo. Wcześniej regularnie kończył konkursy w czołówce stawki, ale od trzeciej rywalizacji w Japonii coś się zmieniło mocno na jego niekorzyść. Potem Polak notował też niezbyt udane loty w Bad Mitterndorf, ale do prawdziwej tragedii doszło w Willingen. Tam jeden konkurs zakończył na 48. lokacie, a do drugiego nawet się nie dostał.

W związku z tym nie było sensu, aby 36-latek jechał wraz z resztą ekipy do Stanów Zjednoczonych. Zamiast tego Stoch będzie próbował wydostać się z dołka w Zakopanem. O planach dla Biało-Czerwonego dowiadujemy się z krótkiej rozmowy z Thurnbichlerem, którą opublikowano na oficjalnej stronie internetowej PZN.

Kamil Stoch będzie trenował ze Zbigniewem Klimowskim

– Najbliższe dni spędzi z żoną i rodziną, aby odzyskać świeżość mentalną i fizyczną oraz głód skoków. W piątek uda się na pierwszy trening do bazy w Zakopanem pod okiem Zbigniewa Klimowskiego – zapowiedział selekcjoner. Szkoleniowiec ten doskonale zna Stocha, był bowiem jego pierwszym trenerem w karierze.

– W przyszłym tygodniu wraz z Wojciechem Toporem przejmiemy opiekę nad Kamilem. Wykonamy wtedy trening, który będzie kontynuował proces rozpoczęty jeszcze przed wczorajszymi rozmowami – dodał Thurnbichler, który ma nadzieję, że jego podopieczny wróci do formy jeszcze przed mistrzostwami świata w Planicy. Te rozpoczną się dla mężczyzn już 24 lutego.

