Adam Małysz zdradził potencjalny powód słabej formy Kamila Stocha. Jest pewna zależność

Forma Kamila Stocha pozostawia wiele do życzenia. Podczas weekendu w Willingen kibice byli świadkami, jak 35-letni polski mistrz dwukrotnie opuszczał Mühlenkopfschanze z opuszczoną głową. W sobotę zajął odległe 25. miejsce, natomiast w niedzielę spełnił się najgorszy koszmar i nie udało mu się zakwalifikować nawet do konkursu głównego.

Efektem jego słabej dyspozycji była decyzja Thomasa Thurnbichlera o niepowoływaniu dwukrotnego zdobywcy Kryształowej Kuli do Lake Placid, gdzie odbędą się kolejne zawody Pucharu Świata. Jego los podzielił Jakub Wolny, a zastąpią ich Tomasz Pilch i Jan Habdas. Teraz słabą dyspozycję Kamila Stocha podsumował Adam Małysz.

Adam Małysz skomentował słabą dyspozycję Kamila Stocha

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego dokładnie przygląda się ruchom polskich skoczków oraz ich trenera i jak twierdzi, decyzja o niezabieraniu Kamila Stocha do Ameryki jest słuszna. Adam Małysz gościł w programie „Misja Sport”, poczas którego wypowiedział się na temat słabej formy, jaką prezentuje Kamil Stoch.

— Thomas Thurnbichler wspominał o pewnym „symptomie wielkiego mistrza”, który odniósł wielkie sukcesy i trudno mu zaakceptować to, co się dzieje. Na turnieju Czterech Skoczni i w Zakopanem wyglądało to obiecująco i w tym należy upatrywać iskierki nadziei na to, że Kamil wróci do swojego dobrego skakania — powiedział czterokrotny zwycięzca Pucharu Świata.

W najbliższym czasie Kamil Stoch będzie odpoczywał, a następnie przystąpi do indywidualnych treningów, które mają mu pozwolić przygotować się do mistrzostw świata w Planicy, które odbędą się już za trzy tygodnie.

