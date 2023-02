Trener Norwegów zaskakująco o formie Stocha i Kubackiego. „Tu zaczynają się problemy”

Skoczkowie narciarscy przygotowują się do kolejnego weekendu Pucharu Świata. Tym razem gościć ich będzie amerykańskie Lake Placid. Thomas Thurnbichler powołał do kadry sześciu biało-czerwonych: Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Tomasza Pilcha i Jana Habdasa. Kamil Stoch pozostanie w Polsce, by odpocząć i trenować indywidualnie po fatalnych konkursach w Willingen.

O nie najlepszej dyspozycji Polaka wypowiadało się już wielu ekspertów, ale też on sam. Zdaniem austriackiego szkoleniowca Polaków odpoczynek będzie dla 35-latka najlepszym wyjściem. Teraz w tej sprawie wypowiedział się trener Norwegów Alexander Stoeckl.

Alexander Stoeckl nie widzi obniżki formy u Dawida Kubackiego

Szkoleniowiec norweskiej kadry udzielił wywiadu „Przeglądowi Sportowemu”, podczas którego odpowiedział na pytania m.in. nt. formy Dawida Kubackiego. 32-latek z Nowego Targu traci już 238 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata do swojego największego rywala Halvora Egnera Graneruda. Zdaniem Alexandra Stoeckla strata ta to m.in. kwestia pecha.

– Nie powiedziałbym, że teraz stracił [Dawid Kubacki – red.] formę. Kilka skoków mu nie wyszło, w kilku miał pecha, szczególnie w Willingen. To był wyjątkowy weekend. Jeden z jego skoków był w naprawdę złych warunkach i nic nie mógł zrobić. Jestem jednak przekonany, że wasi trenerzy wiedzą, co robić i Dawid będzie cały czas mocny – stwierdził Austriak.

Alexander Stoeckl popiera decyzję Thomasa Thurnbichlera

Austriacki szkoleniowiec norweskiej kadry skoczków narciarskich jest przekonany, że Thomas Thurnbichler podjął dobrą decyzję, pozwalając Kamilowi Stochowi na odpoczynek przed konkursem w Rasnovie oraz mistrzostwami świata w Planicy.

– Na pewno zmaga się z problemami technicznymi, od tego zaczynają się problemy. Wpadasz w negatywną spiralę i wszystko się pogłębia. To widać szczególnie na większych obiektach, takich, jak choćby właśnie w Willingen. Wiem, że został w kraju spokojnie popracować i myślę, że to w tym momencie faktycznie dobre rozwiązanie – dodał trener.

