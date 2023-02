Dawid Kubacki powinien iść w ślady Kamila Stocha? „To nie czas na kalkulacje”

Dawid Kubacki nie znajduje się jeszcze na straconej pozycji w walce o Kryształową Kulę, jednak dyspozycja Halvora Egnera Graneruda nie pozostawia żadnych złudzeń. Od chwili przegonienia reprezentanta Polski w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Norweg daje jasno do zrozumienia, że pokonanie go w kolejnych konkursach będzie niezwykle trudne.

Ponadto zgodnie z doniesieniami norweskich mediów Alexander Stoeckl rozważa, by dać swojemu podopiecznemu możliwość spokojnego treningu, a przede wszystkim odpoczynku przed mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym, które odbędą się w Planicy. Oznaczałoby to, że Granerud nie pojechałby na zawody Pucharu Świata do Rasnova. Kubacki zyskałby szansę, jednak Norweg mógłby wrócić silniejszy.

Dawidowi Kubackiemu nie wystarczą same zwycięstwa?

Wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego Rafał Kot udzielił wywiadu dla serwisu „WP Sportowe Fakty”, podczas którego stwierdził, że Dawid Kubacki może wrócić do formy z początku sezonu, jednak byłoby to zdecydowanie za mało.

– Tu już nie wystarczy tylko wygrywać, tylko trzeba jeszcze liczyć na potknięcia Norwega. A on raczej będzie meldował się regularnie w okolicach podium. Spośród nadchodzących konkursów, kilka odbędzie się w Norwegii. Zestawiając wszystkie fakty, wychodzi nam nieciekawa układanka – powiedział.

Dawid Kubacki powinien podążyć drogą Kamila Stocha?

Rafał Kot, podobnie jak Jan Szturc i Apoloniusz Tajner, dostrzegł, że Dawid Kubacki popełnia błąd w trakcie wyjścia z progu. Czy w związku z tym jemu, podobnie jak Kamilowi Stochowi należy się odpoczynek?

– Dawid jest wiceliderem Pucharu Świata. Uważam, że problem, który go nęka, jest on w stanie rozwiązać w warunkach najważniejszych zawodów. Nasz najlepszy skoczek bieżącego sezonu nie musi schodzić na niższe obiekty, żeby poradzić sobie z tym „feralnym” ostatnio dla niego przejściem (...) to nie jest czas na kalkulacje. Będąc wiceliderem PŚ, masz dużą motywację. Dawid na pewno nie złożył jeszcze broni i wierzy w to, że stratę można zniwelować – dodał Rafał Kot.

