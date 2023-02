Zmiana decyzji ws. skoków w Lake Placid. Skoczkowie polatają dłużej

Thomas Thurnbichler i spółka są już za Atlantykiem, gdzie powalczą o kolejne punkty Pucharu Świata. Nadciągające wielkimi krokami amerykańskie zawody będą wielką szansą dla Dawida Kubackiego na odrobienie strat do liderującego w klasyfikacji generalnej Halvora Egnera Graneruda. Norweg znajduje się w znakomitej dyspozycji, dlatego Polak będzie musiał wspiąć się na wyżyny własnych możliwości, by go pokonać.

Skoki w Lake Placid o jeden dzień dłużej

Według pierwotnych planów organizatorów zawodów na skoczni olimpijskiej w Lake Placid pierwsze treningi miały odbyć się w piątek wieczorem czasu polskiego. Tymczasem plany uległy zmianie i skoczkowie odbędą serie treningowe już dziś, tj. w czwartek 9 lutego o godz. 15:00 czasu polskiego.

Lotnicy trzykrotnie podejmą próby przygotowania do nadchodzących konkursów. Pozostała część planów pozostaje niezmienna. W piątek odbędą się dwa treningi oraz kwalifikacje do konkursu indywidualnego i mikstu, które odbędą się w sobotę. W niedzielę także odbędą się kwalifikacje, a zaraz po nich zawody główne.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 1516 2. Dawid Kubacki Polska 1278 3. Anze Lanisek Słowenia 1083 4. Stefan Kraft Austria 1003 5. Piotr Żyła Polska 804 6. Manuel Fettner Austria 584 7. Ryoyu Kobayashi Japonia 579 8. Andreas Wellinger

Niemcy 463 9. Jan Hoerl Austria 445 10. Timi Zajc Słowenia 442 11. Kamil Stoch Polska 423 29. Paweł Wąsek Polska

131 36. Aleksander Zniszczoł Polska

53 50. Jan Habdas Polska

10 53. Tomasz Pilch Polska

8 57. Stefan Hula Polska

4

