Terminarz skoków narciarskich w Lake Placid. Będzie debiut nowego formatu

Zanim rozpoczną się mistrzostwa świata w Planicy, skoczkowie narciarscy muszą przebrnąć jeszcze przez dwa weekendy w PŚ. Najpierw przyjdzie im konkurować w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej rzecz ujmując w Lake Placid. Rywalizacja rozciągnięta jest na kilka dni – od 9 do 12 lutego. W USA będziemy też świadkami debiutu nowego formatu.

Skoki narciarskie w Lake Placid. Wystąpi sześciu Polaków

Chodzi tu mianowicie o konkurs duetów. W nim każda reprezentacja może wystawić jeden zespół złożony – jak sama nazwa wskazuje – z dwóch zawodników. Nie będzie to jednak rywalizacja mikstowa, gdzie w jednym zespole znajdują się i mężczyźni, i kobiety. Zawody duetów odbędą się w trzech rundach, a punkty w nich zdobyte doliczone zostaną do puli poszczególnych kadr w Pucharze Narodów.

W tym formacie wystąpią również Polacy. Do Lake Placid Thomas Thurnbichler zabrał sześciu Biało-Czerwonych. Co ciekawe, w tym gronie zabrakło Kamila Stocha. W Willingen spisywał się on fatalnie, więc selekcjoner dał mu jeden weekend wolnego na odpoczynek oraz powrót do formy i pracę w Zakopanem. W USA wystąpią więc Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Jan Habdas, Tomasz Pilch, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny.

Terminarz skoków narciarskie w Lake Placid. Program na 9-12 lutego

Czwartek, 9 lutego

15:00 – oficjalny trening

Piątek, 10 lutego

21:00 – oficjalny trening

23:00 – kwalifikacje

Sobota, 11 lutego

15:00 – seria próbna

16:00 – konkurs indywidualny

22:00 – seria próbna

23:00 – konkurs duetów

Niedziela, 12 lutego

14:45 – kwalifikacje

16:15 – konkurs indywidualny

