Historyczny sukces Piotra Żyły i Dawida Kubackiego w Lake Placid. Polacy zaskoczyli w duetach

Długo musieliśmy czekać na kolejne triumfy Biało-Czerwonych w sezonie 2022/23. Od pewnego czasu podopieczni Thomasa Thurnbichlera nie spisywali się najlepiej i w większości spisywali się poniżej swoich maksymalnych możliwości. Nie inaczej było w Lake Placid, choć tym razem nasi rodacy szybko się zrehabilitowali, zwyciężając w duetach.

Piotr Żyła i Dawid Kubacki wygrali konkurs duetów w Lake Placid

Jest to nowy format, który dopiero debiutował w kalendarzu zimowego sezonu. W gruncie rzeczy jego zasady są proste. Do rywalizacji przystąpiło 13 dwuosobowych zespołów, punkty zdobyte przez każdego skoczka z pary sumowano i na koniec zwyciężała ta ekipa, która uzbierała ich najwięcej. Rywalizację podzielono na 3 etapy – do końcowego awansowało zaledwie 8 najlepszych duetów.

Na finiszu okazało się, że najlepszą parą była ta złożona z Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Nie od początku jednak naszym reprezentantom szło najlepiej. Po pierwszej serii bowiem prowadzili Austriacy (Stefan Kraft i Daniel Tschofenig). Biało-Czerwoni oddali wtedy skoki odpowiednio na 123,5 oraz 128 metrów. Do podopiecznych Andreasa Widhoelzla tracili 11,1 „oczka”.

Polacy skakali jeszcze bliżej w drugiej części rywalizacji (122,5 metra Żyły oraz 127 Kubackiego), lecz mimo tego nadrobili stratę do przeciwników i wspięli się na pierwszą pozycję. W serii finałowej z kolei przypieczętowali swój triumf skokami na 127,5 i 127 metrów. Dzięki temu uzbierali aż 800,8 punktu i mieli kilkanaście przewagi nad Austriakami. Co warto zauważyć to to, że kolejne występy Biało-Czerwonych były bardzo powtarzalne, a to bardzo dobry prognostyk na następne tygodnie i zbliżające się mistrzostwa świata w Planicy.

Klasyfikacja końcowa konkursu duetów w Lake Placid

1. Polska – 800,8

2. Austria – 787,6

3. Japonia – 776,7

4. Niemcy – 774,2

5. Słowenia – 760,5

6. Norwegia – 748,2

7. Finlandia – 677,1

8. Szwajcaria – 667,5

9. Włochy – 400,6

10. Estonia – 399,3

11. USA – 382,2

12. Kazachstan – 324,5

13. Rumunia – 166,8

