Tyle zarobili skoczkowie w trakcie bieżącego sezonu. Dawid Kubacki wysoko!

Sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata powoli zaczyna się robić klarowna. Trudno przewidzieć, by Dawid Kubacki był jeszcze w stanie prześcignąć Halvora Egnera Graneruda, który prowadzi z Polakiem o 293 punkty. Co prawda, nic nie jest przesądzone, aczkolwiek, patrząc na dyspozycję Norwega, trudno spodziewać się, by nagle miała się załamać. Te fenomenalne występy przełożyły się także na zarobki, które wpłynęły na konto 26-latka.

Halvor Egner Granerud najlepiej zarabiającym skoczkiem bieżącego sezonu

Wyniki sportowe często idą w parze z tymi finansowymi. Halvor Egner Granerud za zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni zgarnął 100 tys. CHF (franków szwajcarskich), a dzięki zwycięstwu w niedzielnym konkursie w Lake Placid prześcignął Andreasa Goldbergera w klasyfikacji triumfów w Pucharze Świata. Ma ich już 21.

Dotychczas w trwającej kampanii właściciel żółtej koszulki lidera PŚ zainkasował 328,2 tys. franków szwajcarskich, co daje ok. 1,5 mln zł. Dawid Kubacki, który w konkursach indywidualnych w stanie Nowy Jork osiągał piątą i siódmą lokatę, za zwycięstwo w pierwszym w historii Pucharu Świata konkursie duetów z Piotrem Żyłą zainkasował 11 tys. CHF. W rankingu najlepiej zarabiających skoczków sezonu 2022/23 jest na drugim miejscu z kwotą 200 tys. 850 CHF na koncie (ok. 948 tys. zł).

Zestawienie najlepiej zarabiających skoczków sezonu 2022/23

„Przegląd Sportowy” podsumował łączne zarobki większości skoczków w trakcie tego sezonu. Na trzecim miejscu za Polakiem plasuje się Stefan Kraft. Austriak zarobił dotychczas 160,9 tys. CHF (760 tys. zł). Czwarte miejsce zajmuje Anze Lanisek z kwotą 135,6 tys. CHF (640 tys.), a miejsce w czołowej piątce zamyka Piotr Żyła, który do tej pory zarobił 108 tys. 950 CHF (514,2 tys.).

Pozostali Polacy zajmują odpowiednio miejsca:

15. Kamil Stoch (Polska) 48 tys. 750 (230,1 tys.),

29. Paweł Wąsek (Polska) 17,3 tys. (81 tys. 650),

37. Aleksander Zniszczoł (Polska) 8,9 tys. (42 tys.),

54. Jan Habdas (Polska) 1 tys. (4,7 tys.),

61. Tomasz Pilch (Polska) 750 (3,5 tys.),

68. Stefan Hula (Polska) 400 (1,9 tys.).

Czytaj też:

Adam Małysz nie zgadza się z Thomasem Thurnbichlerem. Zrobiłby to zupełnie inaczejCzytaj też:

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po Lake Placid. Zła wiadomość dla Dawida Kubackiego