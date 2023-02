Ci polscy skoczkowie wystąpią w Rasnovie. Jest oficjalny komunikat

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, w Rasnovie nie wystąpią liderzy polskiej kadry A w skokach narciarskich. Do Rumunii polecą za to mniej utytułowani reprezentanci naszego kraju.

Kadra polskich skoczków na Puchar Świata w Rasnovie. Jest komunikat

Planowana nieobecność największych polskich gwiazd związana jest w ich przygotowaniami do zbliżających się mistrzostw świata w Planicy. To właśnie ta impreza jest w tej chwili priorytetem dla naszych liderów, a nie konkursy Pucharu Świata. W tym podejściu Biało-Czerwoni nie są zresztą odosobnieni. Podobną decyzję podjął też Halvor Egner Granerud, obecny lider klasyfikacji generalnej PŚ. Jego śladem poszli: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł. Można się domyślać, że to właśnie z tego grona zostanie wyłoniony skład reprezentacji Polski na mistrzostwa w Planicy.

– Teraz zamierzamy zrobić sobie przygotowania do mistrzostw świata. Nasi najlepsi zawodnicy zostaną w domu i w spokoju będą szlifować swoją formę. Chcemy nabrać sił i świeżości przed mistrzostwami w Planicy – tak tłumaczył swoją decyzję Thomas Thurnbichler na antenie Eurosportu – Kamil Stoch zostaje w Polsce razem z nami – uzupełniał. Przygotowania do MŚ miały ruszyć już w poniedziałek 13 lutego.

Sam selecjoner również nie pojedzie do Rumunii. Wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami będzie on szlifował formę etatowych członków kadry A. Sztab Polaków w Rasnovie stworzą: Daniel Kwiatkowski, Grzegorz Miętus, Kamil Skrobot oraz Magdalena Wójcik.

