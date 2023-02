Skoki narciarskie. Puchar Świata w Rasnovie. Kiedy i gdzie transmisja online, TV

Rumunia to dość świeży przystanek na mapie Pucharu Świata. Pierwszy konkurs cyklu na skoczni Trambulina Valea Carbunarii rozegrano w lutym 2020 roku. Triumfował wówczas Karl Geiger. Niemiec przyjechał do Rasnova również w tym roku.

Puchar Świata w Rasnovie bez gwiazd skoków narciarskich

W ostatnich dniach większość skoczków bardziej myśli o zbliżających się mistrzostwach świata w Planicy niż o konkursie Pucharu Świata. Choć Rasnov to ostatni przystanek przed najważniejszymi zawodami sezonu, to najlepsi skoczkowie świata wolą przygotowywać się na własną rękę i w najbliższym otoczeniu. Jedynym przedstawicielem grupy dziesięciu najlepszych skoczków obecnego sezonu jest tylko Andreas Wellinger. Łącznie do Rumunii przyjechało tylko 48 skoczków, co oznacza, że kwalifikacje będą niejako prologiem do sobotniego konkursu.

To oznacza, że na starcie zabraknie również najlepszych Polaków. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł – nasi etatowi uczestnicy zawodów Pucharu Świata – będą przygotowywać się do mistrzostw świata z trenerem Thomasem Thurnbichlerem. Zamiast nich do Rumunii pojechała kadra B złożona z Jana Habdasa, Kacpra Juroszka, Macieja Kota i Tomasza Pilcha. Wspomagać ich będzie sztab szkoleniowy złożony z Daniela Kwiatkowskiego, Grzegorza Miętusa, Kamila Skrobota i Magdaleny Wójcik.

Przed kilkoma dniami sporo mówiło się o Kubackim, wiceliderze klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polak mógł teoretycznie wykorzystać konkurs w Rasnovie by odrobić stratę do lidera, Halvora Egnera Graneruda, który już wcześniej ogłosił, że odpuszcza rumuński etap PŚ. Obecnie Norweg prowadzi z przewagą 293 punktów. Brązowy medalista igrzysk z Pekinu podobnie jak reszta kadry wolał się w spokoju przygotować do mistrzostw w Słowenii.

Puchar Świata w Rasnovie. O której transmisja online, TV?

Kwalifikacje, a raczej prolog do sobotniego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Rasnovie, rozpoczną się 17 lutego o godzinie 16:45. Transmisję z wydarzenia w TV przeprowadza wyjątkowo telewizja TVP Sport. Nadawca będzie również transmitował zawody w Internecie na stronie sport.tvp.pl

Czytaj też:

Sekret kryzysu Kamila Stocha. Trenerzy diagnozują, w czym tkwi problemCzytaj też:

Thomas Thurnbichler zaimponował Adamowi Małyszowi. Ważne słowa o trenerze