PŚ w Rasnovie. O której skoki narciarskie dziś? Transmisja TV i online

Z uwagi na zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata w Planicy wielu czołowych skoczków, w tym m.in. Dawid Kubacki i Halvor Egner Granerud zdecydowało o odpuszczeniu startu w Pucharze Świata w Rasnovie. Jedynie Stefan Horngacher zdecydował o zabraniu najsilniejszego składu reprezentacji Niemiec, która w trakcie bieżącej kampanii nie spisuje się najlepiej.

Emocje podczas prologu w Rasnovie

To, że zabrakło najlepszych skoczków trwającego sezonu, nie oznacza, że zabrakło emocji. Kilku zawodników szczególnie zaskoczyło, a Thomas Thurnbichler zdecydował o wysłaniu do Rumunii rezerwowego składu Polaków. Byli to: Kacper Juroszek, Tomasz Pilch, Maciej Kot oraz Jan Habdas. Polacy skakali odpowiednio: 86,5 m, 84,5 m, 87 m i 84 m.

Jak później się okazało, Niemcy zdeklasowali stawkę i okazali się najlepszymi ze wszystkich. Zwyciężył Andreas Wellinger, który skoczył 92 metry. Na drugim miejscu uplasował się Markus Eisenbichler, który lądował na 97 metrze, a na najniższym stopniu podium stanął Philipp Raimund. Niemiec skoczył 93,5 metra. Najwyżej z Polaków był Kacper Juroszek, który zajął 15. miejsce. Jan Habdas był 18., Tomasz Pilch 23., a Maciej Kot 25.

Już dziś reprezentanci Polski ponownie będą mieli okazję, by zaprezentować światu swoje umiejętności. Wiele do udowodnienia ma Maciej Kot, który jakiś czas temu przyznał, że pracuje indywidualnie nad powrotem do optymalnej formy. Ponadto korzysta ze wsparcia psychoterapeutki. Jego wielkim marzeniem jest wywalczenie składu w głównym składzie reprezentacji Polski, jednak nie w roli zastępcy, a podstawowego zawodnika, dzięki dobrym występom w Pucharze Kontynentalnym.

Puchar Świata w Rasnovie. O której i gdzie skoki narciarskie dziś?

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w Rasnovie został zaplanowany na godz. 16:20. Transmisję z zawodów będzie można oglądać w TV na antenie TVP 1 oraz TVP Sport. Z kolei użytkownicy platform online będą mogli obejrzeć konkurs na sport.tvp.pl oraz Pilocie WP.

Czytaj też:

Sekret kryzysu Kamila Stocha. Trenerzy diagnozują, w czym tkwi problemCzytaj też:

Thomas Thurnbichler zaimponował Adamowi Małyszowi. Ważne słowa o trenerze