Mistrzostwa świata w skokach narciarskich już za pasem. Przypominamy terminarz konkursów

W zimowym sezonie 2022/23 odbędzie się jedna z najważniejszych imprez sportowych w skokach narciarskich. Chodzi oczywiście o mistrzostwa świata, a zawodnicy uprawiający tę dyscyplinę będą rywalizowali od 24 lutego do 4 marca. Będzie to dla nich bardzo intensywny czas, ponieważ w Planicy obejrzymy zarówno konkursy indywidualne, jak i konkurencję mikstową oraz drużynową. Do Słowenii naturalnie pojechali także Polacy.

Polacy przygotowują się do mistrzostw świata w skokach narciarskich

Biało-Czerwoni w ostatnim czasie zrezygnowali ze startów w Pucharze Świata, ponieważ Thomas Thurnbichler zadecydował, że odpoczynek oraz spokojne szlifowanie formy lepiej przysłuży się jego podopiecznym niż starty w Rasnovie. Do Rumunii nie pojechali więc wszyscy ci, którzy niebawem ruszą do akcji w Słowenii. W tym gronie znaleźli się Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł.

Na podobny manewr zdecydowało się wiele innych gwiazd. Zrobili to Słoweńcy z Anze Laniskiem na czele; Austriacy i ich największe gwiazdy pokroju Stefana Krafta i Daniela Tschofeniga; a także Halvor Egner Granerud, czyli obecny lider klasyfikacji Pucharu Świata. Wszyscy wyżej wymienieni uznali, iż mistrzostwa świata w Planicy są dużo ważniejsze niż zdobywanie kolejnych punktów do rankingu PŚ.

Każdy z tych zawodników pojedzie do Planicy z ambicjami medalowymi i nie inaczej jest z Polakami. Thomas Thurnbichler określił nawet, ile krążków mają zdobyć jego podopieczni. Jak się okazuje, jego minimalne oczekiwania nie są wygórowane.

Skoki narciarskie – terminarz mistrzostw świata w Planicy

24 lutego, piątek:

17:45 – kwalifikacje

25 lutego, sobota:

17:00 – konkurs indywidualny

26 lutego, niedziela:

17:00 – konkurs mikstów

2 marca, czwartek:

17:30 – kwalifikacje

3 marca, piątek:

17:30 – konkurs indywidualny

4 marca, sobota:

16:30 – konkurs drużynowy

