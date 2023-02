Legenda oceniła szanse Polaków w MŚ w skokach narciarskich. „Jestem spokojny”

Polacy podobnie jak większość światowej czołówki skoków narciarskich odpuściła weekend w Rumunii, by spokojnie i w komfortowych warunkach przygotować się do mistrzostw świata w Planicy. Do Rasnova nie pojechał ani lider Halvor Egner Granderud, ani Dawid Kubacki. Najlepszą dziesiątkę reprezentował tylko Niemiec Andreas Wellinger.

Wojciech Fortuna przed MŚ w skokach narciarskich

Wojciech Fortuna, sensacyjny mistrz olimpijski z Sapporo, uważa, że decyzja Thomasa Thurnbichlera była bardzo słuszna. Zwraca uwagę na warunki pogodowe, jakie miały miejsce w Rumunii w trakcie weekendu. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty spokój stanowi ważną kwestię przygotowań do nadchodzących mistrzostw świata.

– Widzieliśmy, co działo się w Rumunii. Zawody rozgrywane były w trudnych warunkach. W obu konkursach wiatr był zmienny, do tego w niedzielę padał deszcz. Takie zawody nie przyniosłyby korzyści naszym najlepszym skoczkom. Lepiej, że na spokojnie trenowali w Polsce i wypoczęci ruszą do Planicy – stwierdził Wojciech Fortuna.

Legenda spokojna o polskich skoczków

Pierwszy polski mistrz olimpijski w skokach narciarskich nie ukrywał, że nie ma obaw o formę zawodników przed początkiem najważniejszej imprezy sezonu. Podkreślał rolę odpoczynku i dni wolnych, jakie dostali przed MŚ zawodnicy Thurnbichlera.

– Na niespełna tydzień przed mistrzostwami świata jestem jednak o Polaków spokojny – powiedział Fortuna, dodając. – Mamy w kadrze niezwykle doświadczonych skoczków. Nie potrzebowali dużo treningów na poprawę swojej dyspozycji. Najważniejszy był odpoczynek po tak intensywnych ostatnich tygodniach. Wciąż utrzymuję, że naszych skoczków indywidualnie i drużynowo stać na wiele w Planicy.

Rywalizacja w mistrzostwach świata w skokach narciarskich

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Planicy odbędą się w dniach 22 lutego – 4 marca. Polski skoczkowie rozpoczną rywalizację 24 lutego od kwalifikacji do konkursu indywidualnego na skoczni normalnej.

