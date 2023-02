Kamil Stoch zdecydował się na szczere wyznanie. „Zaczynam nowy rozdział”

Kamil Stoch pojechał wraz z drużyną do Planicy, by wziąć udział w nadchodzących mistrzostwach świata. Dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego będzie to powrót po krótkiej przerwie od zawodów. Skoczek z Zębu opowiedział, jak się czuje i zdradził, dlaczego potrzebował tej przerwy.

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w Planicy, na których zobaczymy najlepszych skoczków świata. Do zawodów przystąpią również najlepsi polscy skoczkowie. Łącznie na MŚ w Planicy Polskę reprezentować będzie dziewięć zawodników i zawodniczek. Męską cześć ekipy stanowi pięciu skoczków – Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Z kolei do kobiecego turnieju zgłoszono Kingę Rajdę, Nicole Konderlę, Paulinę Cieślar i Annę Twardosz. Mistrzostwa świata w Planicy. Kamil Stoch wraca do skakania Obecność Kamila Stocha w kadrze oznacza powrót do skakania po krótkiej przerwie. Przypomnijmy, po zawodach w Willingen mistrz z Zębu wrócił do Polski, by szlifować formę na mistrzostwa świata. Przed czempionatem dziennikarze TVP Sport porozmawiali z trzykrotnym mistrzem olimpijskim na temat tego, jak się czuje. – Wszystko jest w porządku, czuję się bardzo dobrze i cieszę się, że tu jestem – powiedział. – Miałem okazję odpocząć, odciąć się od skakania. Podchodzę do tego czasu jak do czegoś nowego. Czuje się jakbym zaczynał nowy sezon, a zaczynam nowy rozdział. Tamto co było jest zamknięte i mogę ze świeżą energią i dobrym nastawieniem wznowić swoje skakanie – dodał. Kamil Stoch: Potrzebowałem tego Kamil Stoch zdradził, że przydała się mu ta przerwa od skakania. – Potrzebowałem odpoczynku nie dlatego, że coś było bardzo źle – przyznał. Zdaniem reprezentanta Polski jego skoki były cały czas na dobrym poziomie, co odzwierciedlał wynik – pierwsza dziesiątka rankingu Pucharu Świata. – Potrzebowałem odpocząć od samego myślenia o skakaniu, o tym, co zrobić jeszcze lepiej i zapętlania się w tym – przyznał. – Potrzebowałem się od tego zdystansować i przenieść swoją uwagę i ambicje na coś, co jestem w stanie robić w danym momencie, czyli oddawać skoki na miarę swoich możliwości – zakończył. Czytaj też:

