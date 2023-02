Dawid Kubacki jednak wystąpi w Planicy? Adam Małysz przekazał nowe informacje

Informacje o niedyspozycji Dawida Kubackiego w Planicy pojawiły się w czwartek tuż przed rozpoczęciem sesji treningowej. Thomas Thurnbichler przekazał, że 32-latek nie jest kontuzjowany, jednak nie dał rady wystartować, ponieważ odczuwał dyskomfort w plecach. W związku z tym wciąż nie wiadomo, czy uda mu się wystąpić w piątkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej. Sztab medyczny kadry robi wszystko, by przywrócić wicelidera Pucharu Świata do zdrowia. Na szczęście pojawiły się optymistyczne informacje.

Thomas Thurnbichler o niedyspozycji Dawida Kubackiego

Dawid Kubacki walczy z czasem, by zdążyć, zażegnać ból na kwalifikacje, które odbędą się już w piątek, 23 lutego. Thomas Thurnbichler w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” powiedział, że prawdopodobną przyczyną problemów Polaka jest mięsień w odcinku lędźwiowym.

– Wieczorem Dawid wstał i wyglądało to tak, jakby naciągnął mięsień w odcinku lędźwiowym. Pojawił się mocny ból. Wygląda to jednak dobrze, bo nie było żadnego wypadku. To kwestia mięśniowa. Zarówno my, jak i medycy uważamy, że nie jest to żadna kontuzja dysku czy czegokolwiek. Dzisiaj Dawidem opiekują się fizjoterapeuci i lekarze. Mając na uwadze to, że nie było żadnego ruchu, który spowodowałby ten ból, podchodzę do tego pozytywnie – powiedział Austriak.

Adam Małysz przekazał nowe informacje ws. zdrowia Dawida Kubackiego

Dziennikarze tego samego serwisu skontaktowali się z Adamem Małyszem, który również optymistycznie podchodzi do sprawy. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego powiedział, iż Dawid Kubacki czuje się już lepiej, aczkolwiek wciąż nie ma żadnej gwarancji, co do jego występu. Wszystko okaże się dopiero jutro.

Kwalifikacje zostały zaplanowane na 17:45. Wcześniej, o 16:30 odbędzie się seria próbna. Przypomnijmy, że poza Dawidem Kubackim Polskę reprezentować będą: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.

