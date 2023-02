Polscy skoczkowie rozpoczynają zmagania w MŚ w Planicy. Gdzie i o której oglądać transmisję TV i online?

Mistrzostwa świata w Planicy zapowiadają się niezwykle ciekawie. Po weekendzie konkursów Pucharu Świata w Rasnovie, gdzie, poza reprezentacją Niemiec, nie zobaczyliśmy najmocniejszych skoczków bieżącego sezonu, nadszedł czas na jedną z jego najważniejszych rywalizacji. Do reprezentowania Polski Thomas Thurnbichler wyznaczył pięciu skoczków: Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła. Wkrótce przekonamy się, który z nich będzie postacią przewodnią.

Niepokojące informacje ws. Dawida Kubackiego

W czwartek, 23 lutego odbyły się sesje treningowe na normalnej skoczni w Planicy przed nadchodzącymi kwalifikacjami. Polski Związek Narciarski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Dawid Kubacki nie mógł wziąć w nim udziału, ponieważ odczuwał dyskomfort w plecach. Thomas Thurnbichler zapowiedział jednak, że nie jest to nic poważnego, aczkolwiek występ wicelidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w kwalifikacjach stoi pod znakiem zapytania.

– Wieczorem Dawid wstał i wyglądało to tak, jakby naciągnął mięsień w odcinku lędźwiowym. Pojawił się mocny ból. Wygląda to jednak dobrze, bo nie było żadnego wypadku. To kwestia mięśniowa. Zarówno my, jak i medycy uważamy, że nie jest to żadna kontuzja dysku czy czegokolwiek. Dzisiaj Dawidem opiekują się fizjoterapeuci i lekarze. Mając na uwadze to, że nie było żadnego ruchu, który spowodowałby ten ból, podchodzę do tego pozytywnie – powiedział Austriak „Przeglądowi Sportowemu”.

MŚ w Planicy. O której i gdzie oglądać transmisję TV i online?

Konkurs kwalifikacyjny do zawodów głównych, które odbędą się w sobotę, 25 lutego, będzie można oglądać na żywo w Eurosport 1 oraz online na platformie Player i Canal+Online. Transmisja na żywo zaplanowana została na godz. 17:00, natomiast kwalifikacje rozpoczną się o 17:45.

Czytaj też:

Dawid Kubacki może nie wystąpić Planicy. Zastąpi go wschodząca gwiazda?Czytaj też:

Optymizm Thomasa Thurnbichlera przed MŚ. „Nie musimy się martwić”