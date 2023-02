Nowe informacje o stanie zdrowia Dawida Kubackiego. Wiemy, czy wystartuje w kwalifikacjach do MŚ w Planicy

W czwartek 23 lutego Dawid Kubacki nie stawił się na treningu. Trener Thomas Thurnbichler poinformował wówczas, że 32-latek nie jest kontuzjowany, ale odczuwał dyskomfort w plecach, a dokładniej w mięśniu w odcinku lędźwiowym.

– Pojawił się mocny ból. Wygląda to jednak dobrze, bo nie było żadnego wypadku. To kwestia mięśniowa. Zarówno my, jak i medycy uważamy, że nie jest to żadna kontuzja dysku czy czegokolwiek – powiedział trener dziennikarzom „Przeglądu Sportowego”. Ponadto w mediach pojawiły się informacje, iż jeśli Dawidowi Kubackiemu nie uda się wygrać z czasem, to w Planicy ma zastąpić go Kacper Juroszek.

Informacje o stanie zdrowia Dawida Kubackiego

Kwalifikacje do konkursu w Planicy odbędą się w piątek 24 lutego, a ze sztabu wciąż nie płynęły żadne informacje na temat stanu zdrowia skoczka. Dziennikarz Eurosportu Kacper Merk informował, że Kubacki czuje się dużo lepiej, niż wczoraj o tej porze. „Rano miał wykonane badanie rezonansem magnetycznym w Klagenfurcie, żeby wykluczyć poważniejszy uraz” – czytamy na Twitterze.

Polski Związek Narciarski poinformował o stanie zdrowia Dawida Kubackiego

Jak poinformował, decyzja o ewentualnym starcie skoczka miała zapaść dopiero po rozruchu, a szanse były oceniane jako wysokie. Przed godz. 13:00 Polski Związek Narciarski poinformował na swoim Twitterze o stanie zdrowia Dawida Kubackiego. Te wieści na pewno ucieszą wszystkich kibiców.

„Dawid Kubacki gotowy do startu w serii próbnej i kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu MS w Planicy” – informuje Polski Związek Narciarski.

Konkurs kwalifikacyjny do zawodów głównych, które odbędą się w sobotę, 25 lutego, będzie można oglądać na żywo w Eurosport 1 oraz online na platformie Player i Canal+Online. Transmisja na żywo zaplanowana została na godz. 17:00, natomiast kwalifikacje rozpoczną się o 17:45.

