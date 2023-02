Były wicemistrz świata zszokował słowami nt. Putina. Jasny komentarz Graneruda

24 lutego przypada rocznica najazdu wojsk rosyjskich na Ukrainę. Od tamtej pory Rosjanie regularnie ostrzeliwują rakietami ukraińskie miasta i wioski, przez co ginie dziesiątki tysięcy niewinnych cywilów. W ciągu roku pojawiło się wiele szokujących opinii, głoszonych przez sportowców z całego świata, w których publicznie przyznawali się do popierania decyzji Władimira Putina i jego wojsk. Teraz do tego grona dołączył były skoczek narciarski.

Harri Olli poparł Władimira Putina

Kilka dni temu Harri Olli zamieścił na Instagramie wpis, w którym posłużył się przykładem utalentowanego rosyjskiego hokeisty, twierdząc, że skoro on popiera prezydenta Rosji, to pójdzie za jego śladem. Początkowo ludzie myśleli, że ktoś włamał się na konto Fina, jednak szybko okazało się, że to naprawdę jego słowa.

„Aby podjąć ostateczną decyzję, czy wspierać Rosję, czy Ukrainę, muszę poprosić o radę kogoś, kto naprawdę odniósł sukces w sportach zimowych. Aleksandr Owieczkin jest hokeistą z sukcesami i wspiera Putina. W takim razie i ja wspieram Rosję” – napisał wicemistrz świata z 2007 roku.

Halvor Egner Granerud skomentował słowa Harriego Olliego

Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Halvor Egner Granerud udzielił wywiadu dla serwisu nettavisen.no, podczas którego wyraził swoje stanowisko o słowach Harriego Olliego. Norweg jest zszokowany tym, co przeczytał.

– Widziałem to i miałem nadzieję, że tylko ktoś użył jego nazwiska. Potem jednak znalazłem jego wypowiedzi na Instagramie. Jest to rodzaj rzeczy, w których właściwe jest, aby nagłówek migał na żółto z tytułem „szokujące”. Oczywiście, że powinien mieć prawo do wyrażania swojej opinii, ale ja nie popieram tego zdania. Myślę, że to jest smutne – mówił 26-latek.

Ponadto, dziennikarze tego samego serwisu skontaktowali się z Harrim Ollim, w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Miał on stwierdzić, że ma znacznie więcej lepszych wspomnień z Rosjanami niż z Ukraińcami i jego zdaniem „wojna jest do bani”.

