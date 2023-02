Niespodzianka w kwalifikacjach mistrzostw świata. Polacy szału nie zrobili

Po wielu tygodniach oczekiwań w końcu wystartowała mistrzostwa świata w skokach narciarskich. Rywalizacja w Planicy rozpoczęła się od kwalifikacji do konkursu indywidualnego, do którego do przeszli wszyscy Biało-Czerwoni. Żaden z nich nie stanął jednak na podium.

Egzotyka w mistrzostwach świata w skokach narciarskich. Wąsek i Zniszczoł nie zawiedli

Zanim na belce pojawił się pierwszy z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera, byliśmy świadkami skoków zawodników z krajów, którzy bardzo rzadko występują w Pucharze Świata. Szerszej publiczności zaprezentowali się więc na przykład Alan Gobozovi z Grucji, Witalij Kaliniczenko z Ukrainy czy Qiwu Song, Weijie Zhen i Xiaoyang Zhou z Chin. Żaden z nich jednak nie dał rady wywalczyć awansu.

W końcu przyszedł czas na Aleksandra Zniszczoła, który pofrunął na 95. metr przy wietrze z tyłu skoczni. W związku z tym dostał rekompensatę, ale sędziowie ocenili go surowo. 121,7 punktu pozwoliło mu jednak bez problemu zakwalifikować się do konkursu. Niedługo po nim do akcji ruszył Paweł Wąsek i spisał się jeszcze lepiej, choć wylądował zaledwie pół metra dalej niż jego kolega z zespołu. Otrzymał jednak ocenę na poziomie 125,6.

Wyniki kwalifikacji mistrzostw świata w skokach narciarskich. Dawid Kubacki najlepszy z Polaków

Trzecim Biało-Czerwonym na belce był Kamil Stoch i zaprezentował się bardzo dobrze – skoczył 99,5 metra, podobnie jak wcześniej Simon Ammann, co uznano za niemałą sensację. Z notami 128,7 Polak wskoczył na fotel lidera, wyprzedzając też Constantina Schmida. Ostatecznie zajął 11. miejsce.

Po swoim starcie zadowolony był również Piotr Żyła. I on osiągnął odległość 95,5 metra, za co też zebrał sporo punktów, bo aż 129,4. „Wiewiór” spisał się zatem minimalnie lepiej niż jego poprzednik – dokładnie o 0,7 „oczka”. Na koniec rywalizacji zajął też lokatę tuż nad skoczkiem z Zębu. Jako przedostatni w całej stawce wystartował Dawid Kubacki, który zmagał się z kłopotami z plecami. Wicelider klasyfikacji Pucharu Świata dotarł na 95. metr, co dało mu ocenę 131,7 i 8. miejsce. W kwalifikacjach zwyciężył Anze Lanisek. Niespodziewanie słabo wypadł Halvor Egner Granerud, który zajął dopiero 6. pozycję.

Kwalifikacje mistrzostw świata – wyniki

1. Anze Lanisek (Słowenia) – 141,6 pkt.

2. Stefan Kraft (Austria) – 137,4

3. Timi Zajc (Słowenia) – 137,1

4. Karl Geiger (Niemcy) – 136,5

5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) – 135,7

6. Halvor Egner Granerud (Norwegia) – 134,1

7. Daniel Tschofenig (Austria) – 132,8

8. Dawid Kubacki – 131,7

9. Andreas Wellinger – 130,7

10. Piotr Żyła – 129,4

11. Kamil Stoch – 128,7

15. Paweł Wąsek – 125,6

23. Aleksander Zniszczoł – 121,7

