Wzruszony Piotr Żyła po obronie tytułu mistrza świata. Ta reakcja wyraża wszystko

W sobotę odbył się konkurs indywidualny na skoczni normalnej podczas MŚ świata w Planicy 2023. Po pierwszej serii mieliśmy nadzieję, że czwarty Dawid Kubacki będzie w stanie zaatakować podium. Raczej niewielu się spodziewało, że Kamil Stoch, który był dziesiąty, albo Piotr Żyła, który plasował się na 13. miejscu da radę zdobyć medal.

Stało się jednak inaczej, Piotr Żyła pobił rekord skoczni i odległością 105. metrów zapewnił sobie złoty medal mistrzostw świata. Jak przypomniał Adam Bucholz ze skijumping.pl Piotr żyła jako drugi w historii obronił tytuł mistrza świata na skoczni normalnej. Pierwszy dokonał tego Adam Małysz w latach 2001 i 2003.

Mistrzostwa świata w Planicy: Bezcenna reakcja Piotra Żyły

Po zwycięstwie Piotr Żyła porozmawiał z dziennikarzami stacji Eurosport, która transmitowała zawody mistrzostw świata na skoczni normalnej w Planicy. Dziennikarz zapytał skoczka, czy widzi łzy wzruszenia w oczach reprezentanta Polski. – Jestem na skraju – powiedział, dodając okrzyk radości.

Skoczek dopytywany, jak udało mu się tego wszystkiego dokonać odparł, że sam nie wie. – Dziś był mój dzień, ale po pierwszym skoku pomyślałem sobie „Jezus Maria dopiero trzynasty”. Myślałem, że nic z tego nie będzie – dodał.

– Przyznam się, że nie pamiętam tego skoku (śmiech) – podkreślił.

Piotr Żyła: Nie wiem, czy będę w stanie dzisiaj funkcjonować

Piotr Żyła był w takich emocjach, że przyznał, iż nie wie, co ma więcej na ten temat powiedzieć. Skoczek był także dopytywany jak smakuje takie zwycięstwo. – Nie wiem, czy dziś to dotrze do mnie. Nie wiem, czy będę jeszcze w stanie dzisiaj funkcjonować – przyznał.

Skoczek przyznał, że mistrzostwa świata w Oberstdorfie kosztowały go bardzo dużo energii. – Ale tutaj chyba jeszcze więcej. Miałem plan, by nie tracić energii no i w sumie zrobiłem to – podkreślił.

Na stwierdzenie, że 35-latek jest najstarszym w historii zdobywcą tytułu w skokach narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym, Piotr Żyła zareagował śmiechem. – Dwa lata temu też ponoć byłem – skwitował z radością.

