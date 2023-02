Nagranie z treningu polskich skoczków staje się hitem. Thomas Thurnbichler zaszalał

Mistrzostwa świata w Planicy jeszcze się nie zakończyły. Reprezentacja Polski w dalszym ciągu ciężko pracuje nad polepszeniem formy, ale też korzysta z czasu wolnego, w którym oddaje się niecodziennym zajęciom. Po ostatnim sukcesie na normalnej skoczni, gdzie Piotr Żyła został mistrzem świata, Dawid Kubacki zajął piąte miejsce, a Kamil Stoch szóste, Thomas Thurnbichler postanowił sprawdzić, jak nasi reprezentanci radzą sobie na strzelnicy.

Thomas Thurnbichler zabrał polskich skoczków na strzelnicę

Trening bez rozrywki nie byłby tak skuteczny, gdyby zabrakło w nim elementu rozrywki. Polscy skoczkowie niemal każdy dzień spełniają w grupie, pracując nad formą przed nachodzącymi zawodami w Planicy. Tymczasem Polski Związek Narciarski opublikował w mediach społecznościowych nagranie ze strzelnicy, do której zabrał lotników austriacki szkoleniowiec. Skoczkowie sprawdzili swoją celność, strzelając z łuku.

– Myślę, że takie aktywności, które robimy poza treningami, poza tym, co się dzieje normalnie, zwłaszcza kiedy mamy na to czas w takim nietypowym układzie tygodnia, gdzie nie wracamy do domu, tylko zostajemy i czekamy na kolejny start... dobrze jest po prostu zrobić coś innego (...) Żeby się wyrwać z tej monotonii, żeby trochę się rozerwać — powiedział Dawid Kubacki.

Kiedy najbliższe skoki narciarskie mężczyzn?

Mistrzostwa świata w skokach narciarskich mężczyzn w Planicy będą kontynuowane w środę o 13:00. Wtedy odbędzie się trening na dużej skoczni, a dzień później o 17:30 odbędą się kwalifikacje do piątkowego konkursu. Ten zaś został zaplanowany na piątek, 3 marca o godz. 17:30. Przypomnijmy, że Polacy występują w składzie: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł.

