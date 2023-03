Ksiądz splunął z ambony na Thomasa Thurnbichlera. Wymowna reakcja trenera skoczków

Ostatni wyczyn Piotra Żyły jest szeroko komentowany w krajowych i zagranicznych mediach. Reprezentant Polski, który podczas zawodów był 13. po pierwszej serii zaatakował i pobijając rekord skoczni (105 metrów) wywalczył ostatecznie złoty medal.

Thomas Thurnbichler: Nigdy czegoś takiego nie przeżywałem

Ogromną zasługę w tym sukcesie Polaka miał trener Thomas Thurnbichler, który wraz ze swoim sztabem od tego sezonu prowadzi polską kadrę skoczków. Po tych zawodach na antenie Eurosportu Austriak przyznał, że bardzo przeżył ten konkurs.

To jeden z najbardziej emocjonujących momentów w moim sportowym życiu, nigdy czegoś takiego nie przeżywałem. Jestem superszczęśliwy – mówił wzruszony Thurnbichler.

Ksiądz skrytykował Thomasa Thurnbichlera

Jednak znalazły się też głosy krytyki w stronę szkoleniowca, niekoniecznie tej konstruktywnej. Suchej nitki na Thomasie Thurnbichlerze nie pozostawił m.in. ksiądz Michał Woźnicki, który w przeszłości wielokrotnie wypowiadał kontrowersyjne opinie.

– Polak zdobywa mistrzostwo świata, a ten, który się z nim publicznie cieszy, trener: tu tatuaż, tam kolejny tatuaż (ksiądz pokazał na dłonie – red.). Patrzeć na to nie można – rzucił z ambony, dodając, że to jest „obrzydliwe i wstrętne”. – I to jest facet?! – pytał retorycznie. Kontrowersyjny ksiądz także splunął z ambony.

Reakcja trenera polskich skoczków

Dziennikarze Interii Sport porozmawiali z trenerem Thomasem Thurnbichlerem na ten temat. Austriak przyznał, że widział ten film. – Jest mi jednak wszystko jedno. Każdy może mówić, co mu się podoba – dodał trener.

Przypomnijmy, pod koniec 2021 roku ksiądz Michał Woźnicki w przeszłości został objęty suspensą, tzn. miał zakaz odprawiania mszy świętej i udzielania jakichkolwiek sakramentów.

Czytaj też:

Nagranie z treningu polskich skoczków staje się hitem. Thomas Thurnbichler zaszalałCzytaj też:

Halvor Egner Granerud dolał oliwy do ognia, a teraz się kaja. Przy okazji wbił kolejną szpilkę