Halvor Egner Granerud nie wytrzymał po kwalifikacjach. Użył bardzo mocnych słów

Mistrzostwa świata w Planicy w kilku przypadkach nie przebiegają tak, jak wcześniej niektórzy zakładali. Szczególnie zawiedzeni są organizatorzy oraz miejscowi handlarze i hotelarze, którzy nie spodziewali się, iż do Słowenii przyjedzie tak mała ilość fanów sportów zimowych. Ten stan rzeczy potwierdziła m.in. Justyna Kowalczyk-Tekieli. Ponadto niektórzy sportowcy także nie są usatysfakcjonowani swoją postawą podczas bieżącego zimowego mundialu. W tym gronie znalazł się Halvor Egner Granerud.

Halvor Egner Granerud narzeka na swoją formę w Planicy

Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ma świadomość, iż nie wykazuje się swoją najlepszą formą. W konkursie indywidualnym na normalnej skoczni, gdzie mistrzem świata został Piotr Żyła, Halvor Egner Granerud zajął dopiero 11. lokatę. W treningach na dużej skoczni Norweg spisywał się już znacznie lepiej, a jeden z nich udało mu się wygrać. Kwalifikacje ponownie okazały się dla niego nie najlepsze i uplasował się na dziewiątym miejscu.

— Wygląda na to, że forma dopisuje, czuję się dobrze, ale chciałbym latać zdecydowanie dalej. To jest jeden z najgorszych dni na skoczni pod względem wyników przez całą zimę. Nie jest to więc dzień, który daje pewność siebie — mówił zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni w rozmowie z dziennikiem „Verdens Gang”.

Halvor Egner Granerud wskazał swojego faworyta do zwycięstwa

Zarówno w seriach treningowych, jak i kwalifikacjach z bardzo dobrej strony pokazywali się gospodarze mistrzostw świata, czyli Słoweńcy. Timi Zajc zwyciężył jedną z sesji oraz konkurs kwalifikacyjny, jednak w fantastycznej dyspozycji są również, m.in. Anze Lanisek czy Domen Prevc, brat Petera Prevca, który w trakcie drugiego treningu zaliczył koszmarny upadek. Halvor Egner Granerud wskazał faworyta do zwycięstwa w konkursie indywidualnym na dużej skoczni.

— To Timi Zajc. Spisuje się tutaj bardzo dobrze — dodał Norweg.

