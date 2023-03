Dziś skoki narciarskie – konkurs drużynowy mistrzostw świata. O której i gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Mistrzostwa świata w skokach narciarskich powoli dobiegają końca. Przed nami jeszcze tylko jeden konkurs. W sobotę 4 marca zawodnicy przystąpią do zawodów drużynowych. To kolejna doskonała okazja do tego, aby Biało-Czerwoni zdobyli następne medale.

Polacy powalczą o medale mistrzostwa świata w konkursie drużynowym

Thomas Thurnbichler jasno określił zresztą, że jego podopieczni powinni celować w najwyższe miejsce podium. Austriakowi udzielił się entuzjazm po ostatnich doskonałych występach naszych rodaków w konkursie indywidualnym. Świetnie spisali się w nim wszyscy nasi liderzy – Dawid Kubacki zdobył brąz, Kami Stoch był czwarty, a Piotr Żyła dziewiąty. Kwartet Biało-Czerwonych w drużynówce dopełni Aleksander Zniszczoł.

Gdyby zliczyć punkty tej czwórki w piątkowych startów, grupowo to właśnie Polacy zajęliby pierwsze miejsce. Istnieją więc poważne przesłanki co do tego, aby sądzić, iż na koniec mistrzostw w Planicy podopieczni trenera Thurnbichlera powalczą o kolejne krążki. Najgroźniejszymi przeciwnikami Biało-Czerwonych będą Słoweńcy. Swoje trzy grosze na pewno dorzucą też Austriacy i Niemcy. Nieco gorzej ocenia się szanse Norwegów, mimo że mają w składzie Halvora Egnera Graneruda.

Skoki narciarskie – o której konkurs drużynowy w mistrzostwach świata? Transmisja online i w TV

Konkurs drużynowy mistrzostw świata w skokach narciarskich zaplanowano na sobotę 4 marca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a planów nie pokrzyżuje pogoda, zawodnicy rozpoczną rywalizację o godzinie 16:30. Właśnie wtedy powinna zacząć si pierwsza seria.

Transmisję z zawodów w Planicy przeprowadzi telewizja TVN, a także Eurosport 1. Ponadto konkurs będzie można obejrzeć w formie online w serwisie player.pl.

Dawid Kubacki to prawdziwy wojownik. Zdobył medal pomimo nieprzespanych nocy

