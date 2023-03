Polscy skoczkowie wracają do gry. Terminarz Raw Air 2023

Poniedziałkowy prolog do konkursu w Lillehammer wygrał Halvor Egner Granerud, który miał sporo szczęścia do warunków pogodowych, co pozwoliło mu polecieć aż 142 metry. Drugie miejsce zajął inny szczęściarz – Johan Andre Forfang, który wylądował na 141,5-metrze. Na trzeciej lokacie uplasował się Ryoyu Kobayashi (132,5 m).

Jeśli chodzi o Biało-Czerownych, to najlepiej sobie poradził Kamil Stoch, który skończył na szóstej lokacie. 129-metrowa próba nie zadowoliła do końca trzykrotnego mistrza olimpijskiego, co pokazał wymownym gestem po wylądowaniu. Z kolei Dawid Kubacki zakończył prolog na 12. miejscu, przez co jego strata do lidera w klasyfikacji generalnej Raw Air wzrosła o 28,3 pkt.

Jeśli chodzi o pozostałych naszych reprezentantów, to Paweł Wąsek skończył prolog na 26. miejscu, Aleksander Zniszczoł na 31., Piotr Żyła na 38., a Jakub Wolny na 40 lokacie. We wtorek 14 marca Biało-Czerwoni będą mieli okazję poprawić swój wynik. O godz. 16:10 odbędzie się konkurs indywidualny w Lillehammer, na którym będą kolejne punkty do zdobycia.

Raw Air 2023 – terminarz

Wtorek (14.03):

15:10 Lillehammer – seria próbna (mężczyźni)

16:10 Lillehammer – konkurs indywidualny (mężczyźni)

Środa (15.03):

15:30 Lillehammer – seria próbna (kobiety)

16:30 Lillehammer – konkurs indywidualny (kobiety)

18:15 Lillehammer – seria próbna (mężczyźni)

19:15 Lillehammer – kwalifikacje/prolog (mężczyźni)

Czwartek (16.03):

15:30 Lillehammer – seria próbna (mężczyźni)

16:30 Lillehammer – konkurs indywidualny (mężczyźni)

Piątek (17.03):

10:00 Vikersund – trening (kobiety)

14:45 Vikersund – trening (mężczyźni)

17:00 Vikersund – kwalifikacje/prolog (mężczyźni)

Sobota (18.03):

10:00 Vikersund – trening (kobiety)

15:30 Vikersund – seria próbna (mężczyźni)

16:30 Vikersund – konkurs indywidualny (mężczyźni)

Niedziela (19.03):

14:30 Vikersund – kwalifikacje/prolog (mężczyźni)

16:00 Vikersund – konkurs indywidualny (mężczyźni)

