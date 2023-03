Brutalna opinia eksperta o zawodnikach Thurnbichlera. „Polacy złapali zadyszkę”

Polscy skoczkowie mają za sobą udane indywidualnie mistrzostwa świata. Do kraju z medalami wrócili Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Nie udało się jednak osiągnąć sukcesu w rywalizacji drużynowej. Polacy w Planicy zajęli czwarte miejsce. Jest prawdopodobne, że biało-czerwoni zawodnicy nie zakończą sezonu na podium Pucharu Narodów. W Norwegii nie spisują się najlepiej.

Ekspert z mocną opinią o zawodnikach Thomasa Thurnbichlera

Sytuacja z ostatnich zawodów w Lillehammer, gdzie Polacy zdobyli łącznie zaledwie 39 punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów, niepokoi kibiców. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty, Rafał Kot, wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego, a także ekspert telewizyjny, z dużym niepokojem patrzy w kierunku pozostałych konkursów Pucharu Świata. Jego zdaniem inne kraje prezentują się znacznie lepiej, przez co Polacy będą musieli powalczyć nie tyle o podium, ile o utrzymanie czwartej lokaty.

– Nie wygląda to dobrze. Moim zdaniem podium Pucharu Narodów nam uciekło. Dlaczego? Strata do trzeciej Słowenii nie jest duża, ale zawodnicy Roberta Hrgoty to doskonali lotnicy. Trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy na mamutach wypadli lepiej od nich. Musimy jeszcze oglądać się za siebie. Tuż za naszymi plecami są Niemcy, co jeszcze nie tak dawno wydawało się niemalże nierealne, bo kadra Stefana Horngachera zmagała się z większymi lub mniejszymi problemami właściwie od początku sezonu – powiedział Kot.

Rafał Kot o problemach polskich skoczków

Pomimo słabej formy w ostatnich dniach Kot nie chce krytykować Thomasa Thurnbichlera. Uważa, że Austriak wykonał w tym sezonie bardzo dobrą robotę. Nie ukrywa jednak, że wśród zawodników da się zauważyć zmęczenie. Ekspert dodaje, że skala trudów sezonu i miernej dyspozycji widoczna jest w skali całej ekipy.

– Polacy złapali zadyszkę i trzeba to uczciwie powiedzieć. To nie jest tak, że zawodzi jeden zawodnik, prawie wszyscy sprawiają wrażenie takich, którym zabrakło paliwa. W porównaniu do mistrzostw świata gorzej skacze Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Myślałem, że w konkursach lepiej będzie wypadał również Aleksander Zniszczoł, bo w seriach próbnych wielokrotnie udowadnia, że stać go na dalekie latanie. Jednak gdy przychodzą zawody, nie jest już tak dobrze – stwierdził wiceprezes TZN.

Polacy w klasyfikacji Pucharu Narodów w skokach narciarskich

Do końca zmagań w Pucharze Świata osiem konkursów, w tym dwa drużynowe. W klasyfikacji Pucharu Narodów prowadzą Austriacy (5164 punkty). Czwarta reprezentacja Polski (3767 pkt.) ma 63 „oczka” przewagi nad piątymi Niemcami.

