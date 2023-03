Niespodziewana zmiana w kadrze polskich skoczków na Raw Air. Znamy nazwisko następcy

Reprezentacja Polski całkiem przyzwoicie radzi sobie podczas tegorocznego cyklu Raw Air. Thomas Thurnbichler zdecydował się zabrać do Norwegii sześciu naszych reprezentantów, by walczyli o kolejne punkty w Pucharze Świata. Polski Związek Narciarski poinformował, że przed drugim konkursem indywidualnym w Lillehammer dojdzie do niespodziewanej zmiany. Znamy nazwisko następcy.

Thomas Thurnbichler na tegoroczny cykl Raw Air zabrał sześciu reprezentantów Polski. Oprócz naszych liderów – Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Kamila Stocha Austriak postanowił zabrać Aleksandra Zniszczoła, Pawła Wąska i Jakuba Wolnego. W pierwszej części tego cyklu Biało-Czerwoni radzili sobie różnie, a na ich skoki bardzo duży wpływ miał wiatr, który często krzyżował plany i zawodnikom i organizatorom. W środę 15 marca odbył się prolog do drugiego konkursu indywidualnego w Lillehammer. Zwyciężył go Anze Lanisek, który poleciał 137 metrów. Drugi uplasował się lider cyklu – Halvor Egner Granerud, który skoczył dwa metry bliżej. Najniższy stopień podium zajął Timi Zajc, który oddał najdłuższy aż 144-metrowy skok. W końcowej fazie lotu Słoweniec musiał się ratować, co odbiło się na notach za styl. W środę Biało-Czerwoni radzili sobie różnie. Jedni mieli więcej szczęścia, inni trochę mniej. Spośród naszych reprezentantów na najlepsze warunki pogodowe trafił Kamil Stoch, który popisał się 138,5-metrowym skokiem, który dał mu czwarte miejsce. Dawid Kubacki był dopiero siódmy, Aleksander Zniszczoł 28. Piotr Żyła 40, a Paweł Wąsek 43. Niestety Jakub Wolny skończył na 52 lokacie, która wykluczyła go z tego konkursu. Polski Związek Narciarski: Jakub Wolny opuszcza kadrę Raw Air Na około dwie godziny przed startem konkursu w Lillehammer Polski Związek Narciarski podał zaskakującą informację. Kadrę polskich skoczków opuścił jeden z naszych reprezentantów. „Jakub Wolny z powodu choroby opuszcza kadrę na Raw Air. W trakcie ostatnich konkursów zastąpi go Andrzej Stękała” – poinformował Polski Związek Narciarski. twitter Do środy 15 marca w ramach cyklu Raw Air Jakub Wolny zdobył 647,8 pkt, co dało mu 41. lokatę. Z kolei dla Andrzeja Stękały bieżący sezon jest bardzo trudny. Medalista MŚ i MŚ w lotach tej zimy głównie bierze udział w Pucharze Kontynentalnym, na którym również nie odnosi żadnych większych sukcesów. Czytaj też:

