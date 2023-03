Świetne loty Polaków w Lillehammer! Dawid Kubacki wrócił na szczyt!

Polscy skoczkowie mają wiele do udowodnienia, choć forma większości zdaje się stabilizować. Znakomity skok Kamila Stocha w prologu w Lillehammer dał kibicom znad Wisły nadzieje na wysoką pozycję Polaka w konkursie głównym. W serii próbnej najlepszym z Polaków był właśnie 35-latek z Zębu, który skoczył 123 m i zajął ósmą lokatę. Konkurs główny okazał się bardzo udany dla reprezentantów Polski.

Świetna dyspozycja Polaków w pierwszej serii

Ze względu na brak Jakuba Wolnego, który opuścił cykl Raw Air przez chorobę, pierwszy z Polaków na belce startowej zasiadł Aleksander Zniszczoł. 28-latek skoczył 125,5 m, co dało mu wówczas czwartą lokatę. Tuż po nim zobaczyliśmy Pawła Wąska. 23-latek zaliczył widoczny progres formy, co było widać już podczas konkursu w Oslo. Tym razem poszybował na 126,5 m i był drugi za prowadzącym Justinem Lisso. Po chwili okazało się, że obaj Polacy awansowali do serii finałowej.

Jako pierwszy barierę 130 m przekroczył Norweg Kristoffer Eriksen Sundal, jednak jego prowadzenie nie trwało długo, ponieważ jego rodak Daniel Andre Tande skoczył 131,5 m i zdetronizował reprezentacyjnego kolegę. Kamil Stoch poleciał na równe 130 m i uplasował się tuż za pierwszą trójką. Skok Piotra Żyły na 125 m dał mu 23. lokatę, a Dawid Kubacki wylądował na znakomitym 137,5 m i skończył na czwartym miejscu. Do drugiej serii awansowali zatem wszyscy Polacy. Pierwszą zwyciężył Austriak Daniel Tschofenig, który skoczył metr mniej od Polaka, ale wygrał notami.

Miejsca Polaków:



4. Dawid Kubacki – 137,5 m,



11. Kamil Stoch – 130 m,

17. Paweł Wąsek – 126,5 m,

23. Aleksander Zniszczoł – 125,5 m,

27. Piotr Żyła – 125 m.

Duży awans Piotra Żyły i fenomenalny skok Kamila Stocha

Sędziowie nie zdecydowali się na zmianę belki startowej. Piotr Żyła nareszcie dał oznaki swojej formy z Planicy, lądując na 130 m. Po raz pierwszy od dawna uśmiechnął się do kamery, ponieważ utrzymał pozycję z premierowej odsłony konkursu. Równie dobrze spisał się Aleksander Zniszczoł, skacząc 128 m i plasując się tuż za swoim rodakiem. Dopiero 19. po pierwszej serii Jan Hoerl zdołał skoczyć lepiej od liderującego Polaka, bo 132,5 m, dzięki czemu wyprzedził go o ponad sześć punktów.

Paweł Wąsek wylądował na 124 m, co dało mu wówczas piątą lokatę. 23-latek nie był zadowolony ze swojego występu. Prowadzenie o 0,1 punktu objął Manuel Fettner. Mimo wiatru wiejącego w plecy Kamil Stoch spisał się powyżej oczekiwań! Wylądował na 134 m, dzięki czemu zajął pozycję lidera.

twitter

Markus Eisenbichler wyrównał rekord skoczni. Dawid Kubacki zwycięzcą!

Z trudnymi warunkami poradził sobie także siódmy po pierwszej serii Halvor Egner Granerud. Norweg skoczył 131,5 m i dzięki przewadze nad naszym reprezentantem, objął prowadzenie. Następny w kolejce Ryoyu Kobayashi musiał chwilę poczekać na swoją szansę ze względu na szalejący wiatr nad zeskokiem, ale kiedy już do niej doszło, skoczył 136,5 m, co dało mu pewne pierwsze miejsce. Niewiarygodny skok oddał Markus Eisenbichler, który lotem na 146 m wyrównał rekord skoczni należący do Simona Ammanna i wyprzedził Japończyka.

twitter

Tuż przed skokiem Dawida Kubackiego sędziowie zdecydowali o obniżeniu belki startowej, ale nie wpłynęło to na jego występ. Wylądował na 138,5 m i o ponad 10 punktów zdetronizował Niemca. Po chwili doszło do zaskakującej sytuacji. Stefan Kraft trafił na fatalne warunki, przez co osiągnął tylko 113 m i stracił szansę na zwycięstwo w cyklu Raw Air. Anze Lanisek musiał poczekać kilka minut na swój skok, jednak opłaciło to się, ponieważ skok na 136 m dał mu drugie miejsce. Daniel Tschofenig nie dał rady wyrównać swojego osiągnięcia z pierwszej serii i spadł na trzcie miejsce!

Miejsca Polaków:

1. Dawid Kubacki,

7. Kamil Stoch,

14. Piotr Żyła,

17. Aleksander Zniszczoł,

20. Paweł Wąsek.

Czytaj też:

Oto klasyfikacja generalna Raw Air 2023. Kubacki i Stoch mogą jeszcze wiele zdziałaćCzytaj też:

Kubacki i Stoch zdradzili szczegóły „pogadanki” z Thurnbichlerem. Zwrócili uwagę na jedną rzecz