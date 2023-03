Ważny awans Dawida Kubackiego w klasyfikacji generalnej Raw Air 2023. Stanął przed wielką szansą

Raw Air 2023 wchodzi w decydującą fazę – przed nami jeszcze trzy starty, w których może wydarzyć się naprawdę wszystko. Pokazał to ostatni konkurs, w którym to wielki sukces odniósł Dawid Kubacki. Reprezentant Polski wspiął się o kilka miejsc w klasyfikacji generalnej, podobnie zresztą jak kilku jego kolegów z zespołu. W czołówce tabeli będzie więc ciekawie do samego końca imprezy.

Awans Dawida Kubackiego w klasyfikacji generalnej Raw Air 2023

33-latek duży awans zawdzięcza rewelacyjnemu występowi w konkursie, który odbył się 16 marca. W Lillehammer okazał się najlepszy z całej stawki, zbierając aż 283,1 punktu po skokach na 137,5 oraz 138,5 metra. Za nim uplasował się Anze Lanisek, a na najniższym stopniu podium stanął Daniel Tschofenig. Niespodziewanie rozczarował Halvor Egner Granerud, który był dopiero 6. Tuż za nim, na 7. lokacie był Kamil Stoch.

W efekcie Kubacki zaliczył spory awans. Przed ostatnimi zawodami w Lillehammer zajmował bowiem 7. miejsce, a do podium tracił prawie 30 punktów, a do pierwszego Norwega ponad 80. Teraz sytuacja się zmieniła. Strata do 3. Stefana Krafta wynosi już niespełna 20 „oczek”, a do Graneruda około 65. Jeśli Polakowi dobrze pójdzie również w piątkowym prologu oraz weekendowych konkursach, medal będzie w jego zasięgu.

Ponadto awanse zaliczyli również inni Biało-Czerwoni, między innymi Kamil Stoch z 10. na 8.

Skoki narciarskie – klasyfikacja generalna Raw Air 2023 po 16 marca

Klasyfikacja generalna Raw Air 2023 Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 1569,9 2. Anze Lanisek Słowenia 1534,4 3. Stefan Kraft Austria 1531,9 4. Dawid Kubacki Polska 1512,2 5. Daniel Tschofenig Austria 1496,5 6. Ryoyu Kobayashi Japonia 1486,7 7. Timi Zajc Słowenia 1475,8 8. Kamil Stoch Polska 1473,9 9. Johann-Andre Forfang Norwegia 1467,1 10. Manuel Fettner Austria 1432,7 18. Piotr Żyła Polska 1254,3 25. Paweł Wąsek Polska

1145,1 33. Aleksander Zniszczoł Polska

919,1 46. Jakub Wolny Polska

648,8

