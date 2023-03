Puchar Świata w Vikersund. Udane skoki Polaków w prologu

Polscy skoczkowie w ostatnich dniach radzą sobie z mieszanym skutkiem. Najwięcej powodów do zadowolenia miał Dawid Kubacki, który wygrał czwartkowe zawody w Lillehammer. W kwalifikacjach na największym mamucie w kalendarzu Pucharu Świata wystąpiło sześciu Polaków. Do sobotniego konkursu awansowało pięciu. Najlepszy z nich był brązowy medalista MŚ ze skoczni dużej w Planicy, który zakończył prolog na siódmym miejscu. Wygrał Austriak Stefan Kraft skacząc 216 metrów.

Udane skoki Polaków w prologu w Vikersund

Pierwszym z Polaków, który oddał skok podczas prologu w Vikersund był Andrzej Stękała. Skoczek, który nie może zaliczyć sezonu do udanych, oddał skok na odległość 217,5 m. Rezultat dał mu tymczasowe prowadzenie. Pójść w ślady kolegi nie udało się Pawłowi Wąskowi, który z wynikiem 165 metrów nie miał co myśleć o awansie do konkursu głównego. Kibice musieli sporo poczekać na kolejne skoki. Warunki pogodowe i decyzje jury opóźniały przebieg prologu. Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch skakali tuż po sobie. Pierwszy z nich skoczył 203, a drugi 209 metrów. Oba wyniki zapewniły im awans do zawodów.

Najdłuższy skok spośród wszystkich Polaków oddał jednak ten, który ostatni prezentuje się najlepiej. Dawid Kubacki skoczył bardzo daleko (235 metrów), przez co jego styl lądowania odbiegał od idealnego. Reprezentant kraju nie podparł skoku, więc uzyskał przyzwoitą notę, dającą mu drugie miejsce tuż po lądowaniu. Jako ostatni z Polaków skakał Piotr Żyła. Złoty skoczek ze Słowenii pofrunął na odległość 213,5 m. Wygrał Stefan Kraft przed rodakiem Michaelem Hayboeckiem i Halvorem Egnerem Granerudem.

Dawid Kubacki w rywalizacji w cyklu Raw Air

W klasyfikacji generalnej cyklu Raw Air najlepiej z Polaków radzi sobie Dawid Kubacki, który po prologu w Vikersund zajmuje czwarte miejsce. Prowadzi lider Pucharu Świata, Halvor Egner Granerud. Konkurs główny na norweskim mamucie zaplanowano na sobotę, 18 marca, na godzinę 16:30.

