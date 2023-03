Słynny skoczek zapowiedział koniec kariery. To przelało czarę goryczy

Norweski skoczek narciarski Anders Fannemel postanowił zakończyć karierę po zawodach Raw Air w Vikersund. Tę decyzję 31-latek podjął po piątkowych kwalifikacjach na mamucie, o czym poinformował norweski serwis vg.no.

– To będzie ostatni weekend – zdradził.

Czterokrotny triumfator zawodów z cyklu Pucharu Świata nie zakwalifikował się do sobotniego konkursu na Vikersundbakken, co go bardzo rozdrażniło. – W tej chwili nie myślę o swojej karierze. Szkoda, że nie udało mi się awansować. Niefajnym jest puszczenie dwóch skoczków, a następnie zorientowanie się, że przydałoby się więcej prędkości – powiedział. Przypomnijmy, dopiero po próbie Norwega jury zawodów zdecydowało się podnieść belkę startową.

Johan Andre Forfang: To smutne, mam z nim wiele dobrych wspomnień

Jak przypominają norweskie media, Fannemel rozważał również przejście na emeryturę rok wcześniej po ogromnych problemach spowodowanych kontuzjami. Ostatecznie skoczek postanowił wystartować jeszcze w tym sezonie. Decyzję Fannemela o zakończeniu kariery skomentował jego wieloletni kolega z reprezentacji Johan Andre Forfang. – Jestem bardzo szczęśliwy, że dał sobie kolejną szansę. To smutne, że teraz przechodzi na emeryturę. To osoba, z którą mam wiele dobrych wspomnień – powiedział, cytowany przez vg.no.

Ostatnią szansę na pozostawienie po sobie dobrego wrażenia Anders Fannemel będzie miał dopiero w niedzielę 19 marca. Tego dnia o godz. 14:30 odbędzie się prolog, a 90 min później konkurs indywidualny.

Kariera Andersa Fennemela

Anders Fannemel zadebiutował w Pucharze Świata na dużej skoczni w Lillehammer w 2009 roku. Od tego czasu odniósł cztery indywidualne zwycięstwa w Pucharze Świata. 31-latek ma na swoim koncie również dwa złote medale Pucharu Świata w zawodach drużynowych oraz znacząco przyczynił się do zwycięstwa reprezentacji Norwegii w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata w Falun w 2015 roku, a rok później zdobył złoto drużynowe na MŚ w lotach narciarskich w austriackim Kulm.

15 lutego 2015 roku Fannemel ustanowił nowy rekord świata w lotach narciarskich. W Vikersundbakken wylądował na 251,5 metra. Rekord Norwega utrzymywał się do 18 marca 2017 roku, kiedy to Robert Johansson skoczył 252 metry. Od tego czasu jeszcze tylko Stefan Kraft poprawił rekord do 253,5 m.

