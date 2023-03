Thomas Thurnbichler przerwał milczenie. Tak zareagował na problemy Dawida Kubackiego

Dawid Kubacki nie wystąpi już w żadnym konkursie tegorocznego Pucharu Świata. Co prawda, wkrótce dobiegnie on końca, jednak polski skoczek ma obecnie dużo ważniejsze sprawy. Jego żona Marta Kubacka wylądowała w szpitalu, gdzie walczy o życie z przyczyn kardiologicznych, o czym za pośrednictwem Instagrama poinformował sam zainteresowany. „Mój nagły powrót do domu... Jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna. Wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze” – czytamy w oświadczeniu.

Thomas Thurnbichler okazał wsparcie Dawidowi Kubackiemu i jego żonie

Zaraz po opublikowanym przez Dawida Kubackiego wpisie na Instagramie wszyscy zaczęli komentować to, do czego doszło w życiu wicelidera Pucharu Świata. Po jakimś czasie Polski Związek Narciarski zamieścił na Twitterze wpis, w którym zawarto komentarz Thomasa Thurnbichlera na temat zaistniałych nieprzyjemnych okoliczności. Zapewnił, że 33-latek może liczyć na jego pełne wsparcie.

„Thomas Thurnbichler: »Sport schodzi teraz na drugi plan. Moje myśli i myśli całego zespołu są z Dawidem, jego żoną i całą rodziną. Modlimy się za nich i przesyłamy siłę, jakiej teraz potrzebują, aby wszystko skończyło się dobrze«” – czytamy w oświadczeniu Thomasa Thurnbichlera.

twitter

Świat sportu jednoczy się z Dawidem Kubackim

W komentarzach do opublikowanego przez skoczka wpisu można zauważyć komentarze od m.in. Halvora Egnera Graneruda, Stefana Krafta, Karla Geigera, Daniela Andre Tandego, Petera Prevca, Zigi Jelara, ale też Ewy Bilan-Stoch, Piotra Nowakowskiego czy Anny Kiełbasińskiej. Wszyscy okazali wsparcie skoczkowi i liczą na błyskawiczny powrót jego żony do zdrowia.

Czytaj też:

Thomas Thurnbichler aż podskoczył po próbie Polaka. Poznaliśmy triumfatora cyklu Raw AirCzytaj też:

Klasyfikacja końcowa cyklu Raw Air. Dawid Kubacki spadł o wiele pozycji